"Η Ευρώπη πρέπει να διαθέτει δική της αμυντική βιομηχανία. Όχι για σκοπούς ανταγωνισμού, αλλά για να είμαστε σε θέση να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τον αληθινό σκοπό της Ένωσης, που είναι η δημιουργία ενός κοινού τόπου με ανθρώπινα δικαιώματα, Δημοκρατία και ελευθερία του λόγου. Πρέπει να είμαστε σε θέση να τα υπερασπιστούμε. Ναι, έχουμε το ΝΑΤΟ για αυτόν τον λόγο. Όντως έχουμε το ΝΑΤΟ και πάλι καλά που έχουμε το ΝΑΤΟ. Όμως πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά μόνοι μας και αυτή η δουλειά είναι συμπληρωματική της δουλειάς που κάνει το ΝΑΤΟ".

Αυτά επισήμανε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικης Άμυνας Νίκος Δένδιας, συμμετέχοντας σήμερα στη συζήτηση με θέμα «Σημερινές Απειλές, Αυριανές Προτεραιότητες», στο πλαίσιο του GLOBSEC Forum 2024, το οποίο διεξήχθη στην Πράγα.

Στη συζήτηση, την οποία συντόνισε η διευθύντρια σύνταξης της Le Monde Sylvie Kauffmann, συμμετείχαν επίσης ο υπουργός 'Άμυνας της Ιταλίας Guido Crosetto, ο πρώην υπουργός 'Άμυνας της Σλοβακίας Martin Sklenár, ο συνιδρυτής και συνδιευθύνων σύμβουλος της Helsing Gundbert Scherf και η διευθύντρια για τη Βόρεια Ευρώπη στο Atlantic Council, Anna Wieslander.

Παράλληλα, σχολίασε ότι στο ζήτημα της προσπάθειας συντονισμού των αμυντικών βιομηχανιών και επέκτασης των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης "η Ευρωπαϊκή Ένωση φάσκει και αντιφάσκει ως προς αυτό" καθώς "υπολογίζει την αμυντική δυνατότητα βάσει χρέους και ελλείμματος. Αφού λέμε ότι πρέπει να καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια για να καλύψουμε την απόσταση και ότι δεν έχουμε χρόνο, αυτό δεν μπορεί να ισχύει.

Πασχίζω καθημερινά, με τις δημοσιονομικές αναγκαιότητες του υπουργείου μου, προσπαθώντας να μεταμορφώσω τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σε αυτό που ονομάζουμε Ατζέντα 2030, στο επίπεδο του 21ου αιώνα. Ακριβώς επειδή έχω να αντιμετωπίσω αυτές τις δυσκολίες. Και έχω και την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πλάτη μου - εξαιτίας των ελλειμμάτων και του χρέους - και δεν μπορώ να κάνω το ένα, δεν μπορώ να κάνω το άλλο, πρέπει να επαναπρογραμματίζω για μετά από 10-15 χρόνια".

«Οπότε, θέλω να πω, θα αποκτήσουμε Επίτροπο 'Άμυνας, τέλεια, ωραία. Τι θα κάνει ο Επίτροπος 'Άμυνας, αν εγώ δεν μπορώ να υπογράψω μια επιταγή; Γι' αυτό, ας αλλάξουν οι δημοσιονομικοί κανόνες όσον αφορά την 'Άμυνα. Αυτό θα ήταν το κυριότερο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον» προέτρεψε.

Σχετικά με το αν υπάρχει πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο , παρατήρησε: «Βλέπω τον απόλυτο κανόνα, τον κανόνα της ανάγκης για επιβίωση, πίσω από όλα αυτά. Τώρα, αν οι δημοσιονομικοί κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εντάξει, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιβιώσει, καταπληκτικά! Θα είχαμε τους κανόνες σε έναν βωμό, σαν τις πλάκες με τις Δέκα Εντολές του Μωυσή, αλλά θα είχαμε καταστραφεί από απολυταρχικές δυνάμεις του πλανήτη.

Προφανώς αυτό πάει πολύ μακριά. Κατανοώ πλήρως, μα πλήρως, την ανάγκη δημοσιονομικής ευθύνης, όμως αυτοί οι καιροί απαιτούν να παρθούν επιπλέον μέτρα»

Όσον αφορά στο νέο επίτροπο 'Αμυνας εκτίμησε ότι "και φυσικά, όπως κάθε τι καινούργιο, ο νέος Επίτροπος 'Αμυνας θα είχε πρόβλημα στο να εδραιώσει τον ρόλο του, στο να δημιουργήσει κατανόηση σχετικά με τον ρόλο του, εντός καταρχάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στα κράτη-μέλη, στις πρωτεύουσες. Διότι μέχρι σήμερα, αυτό ήταν αποκλειστικά εθνική απόφαση. Αυτό το γνωρίζουμε. Όμως προτιμώ να κρατήσω την αισιόδοξη άποψη. Είναι ένα βήμα. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Και όπως πάντα, τα μεγάλα πράγματα ξεκινούν με μικρά βήματα. Ας ενθαρρύνουμε λοιπόν αυτήν την προσπάθεια και ας δούμε πώς θα προχωρήσουμε από εκεί και πέρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

