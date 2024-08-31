Μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων των δήμων Βόλου και Νοτίου Πηλίου που επηρεάστηκαν δυσμενώς από το ακραίο φαινόμενο με τα νεκρά ψάρια στον Παγασητικό Κόλπο δρομολογούνται την επόμενη περίοδο. Παράλληλα, τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Υγείας προέβησαν σε ενημέρωση για την εκτίμηση του περιβαλλοντικού και υγειονομικού κινδύνου στην περιοχή.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας , σε συνέχεια συνεργασίας του υπουργού Επικρατείας, κ. Άκη Σκέρτσου, του υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για τη δημοσιονομική πολιτική, κ. Θάνου Πετραλιά και του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιου για την κρατική αρωγή, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, ανακοινώνεται η δρομολόγηση μιας σειράς μέτρων στήριξης των επιχειρηματιών των Δήμων Βόλου και Νοτίου Πηλίου που επηρεάστηκαν δυσμενώς από το ακραίο φαινόμενο με τα νεκρά ψάρια στον Παγασητικό Κόλπο.

Συγκεκριμένα, δρομολογούνται την επόμενη περίοδο μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένη περίμετρο δικαιούχων ως προς τον κλάδο και την περιοχή, πέριξ του Παγασητικού Κόλπου, που εξειδικεύονται ως εξής:

1ον. Επιχορήγηση των επιχειρήσεων με απώλεια στον κύκλο εργασιών τους λόγω του ακραίου φαινομένου σε σύγκριση με προηγούμενη αντίστοιχη χρονική περίοδο.

2ον. Αναστολή καταβολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις της εν λόγω περιμέτρου για συγκεκριμένη περίοδο.

3ον. Ενεργοποίηση του σχήματος στήριξης Thessaly Pass και την επόμενη χρονιά με στοχευμένα χαρακτηριστικά ως προς τις περιοχές πέριξ του Παγασητικού, αλλά και αύξηση του ποσού για το Thessaly Pass που είναι ήδη σε εξέλιξη για την τρέχουσα χρονιά.

4ον. Διασφάλιση χρηματοδότησης για τη δημιουργία ολοκληρωμένου προγράμματος προβολής του Παγασητικού κατά την επόμενη περίοδο σε ένα πλαίσιο συνεργασίας των αρμόδιων Υπουργείων και των τοπικών φορέων.

Η δρομολόγηση των παραπάνω μέτρων προχωρά, λαμβάνοντας υπόψη και τα αιτήματα τοπικών φορέων και παραγόντων, καθώς και των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με τους επιχειρηματίες που επλήγησαν. Οι δίαυλοι συνεργασίας και επικοινωνίας παραμένουν ανοικτοί με τους φορείς της Μαγνησίας και τους επιχειρηματίες της περιοχής.

Ταυτόχρονα, μετά από έρευνες και ελέγχους που πραγματοποίησαν αρμόδια κλιμάκια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δια των επιθεωρητών περιβάλλοντος που επισκέφθηκαν την περιοχή, και του Υπουργείου Υγείας, διά του ΕΟΔΥ, η κυβέρνηση προχωρά στην ακόλουθη ενημέρωση:

(1) Το Υπουργείο Υγείας μέσω του ΕΟΔΥ από την αρχή του φαινομένου έθεσε τα εργαστήρια Δημόσιας Υγείας στη διάθεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων στις ακτές κολύμβησης. Η σύσταση του ΕΟΔΥ ήταν παράλληλα με τους εργαστηριακούς ελέγχους να γίνει υγειονομική αναγνώριση των ακτών κολύμβησης και αν διαπιστωθούν νεκρά ψάρια να γίνει σύσταση για αποφυγή της κολύμβησης.

Μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί δείγματα από 9 ακτές κολύμβησης στο Δήμο Βόλου και ελέγχθηκαν Εργαστηριακά στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) του ΕΟΔΥ στη Θεσσαλία. Οι μικροβιακοί δείκτες κοπρανώδους επιμόλυνσης (κολοβακτηρίδιο και εντερόκοκκος) βρέθηκαν σε όλες τις ακτές κολύμβησης (εκτός από μία που διαχρονικά παρουσιάζει επιβάρυνση) εντός των ορίων της νομοθεσίας και σύμφωνες με σειρά μετρήσεων των προηγούμενων ετών συμπεριλαμβανομένου και του 2024.

Στα δείγματα που ελέγχθηκαν, ανευρέθηκε αύξηση της ολικής μικροβιακής χλωρίδας χωρίς να έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένα παθογόνα που να συνδέονται με νοσήματα. Προγραμματίζονται δειγματοληψίες καθημερινά τις επόμενες ημέρες σε όλες τις ακτές σε συνεργασία με την Περιφέρεια.

Εάν δεν υπάρξουν άλλα νεκρά ψάρια και συνεχιστεί η καλή εικόνα των ακτών σε δείκτες κοπρανώδους μόλυνσης θα δοθεί η δυνατότητα στη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας να εισηγηθεί να επιτραπεί η κολύμβηση.

Με βάση τα ως τώρα δεδομένα για την αιτιολογία του φαινομένου, δεν τίθεται ζήτημα κινδύνου δημόσιας υγείας. Ο ΕΟΔΥ θα εξακολουθήσει να παρέχει υποστήριξη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με κάθε πρόσφορο τρόπο, κατά λόγο αρμοδιότητος.

(2) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε κλιμάκιο των επιθεωρητών περιβάλλοντος για αυτοψία στην περιοχή της Κάρλας την Πέμπτη 29/8, αυτοψία η οποία θα συνεχισθεί την ερχόμενη εβδομάδα στην ευρύτερη περιοχή ως τον Πηνειό ποταμό συμπεριλαμβανομένων των αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων της περιοχής, για τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών.

Επιπρόσθετα, μέσω προγραμματικής σύμβασης που έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών) παρακολουθείται συνεχώς η εξέλιξη της έκτασης του φαινομένου στην ευρύτερη περιοχή του Παγασητικού με δορυφορικές εικόνες υψηλής ευκρίνειας.

(3) Το φαινόμενο παρακολουθείται συνεχώς και από τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θεσσαλίας, η οποία υπέβαλε και σχετική λεπτομερή αναφορά την Παρασκευή 30/8.

Επισημαίνεται ότι η καταστροφή των νεκρών ψαριών πρέπει να γίνεται από τις υπηρεσίες που τα έχουν συλλέξει σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1069/2009 «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο» (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1069/2019-12-14) σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες οι οποίες υπάρχουν στην περιοχή. Για τις ποσότητες που υπάρχουν ανάμικτα νεκρά ψάρια με άμμο, φύκια και σκουπίδια το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει φέρει σε επαφή την Περιφέρεια με εταιρία η οποία έχει προσφερθεί να συνδράμει ανάλογα με τις ανάγκες της Περιφέρειας.

Πηγή: skai.gr

