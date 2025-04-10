Τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, το μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρείες των ΗΠΑ για επενδύσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και τις προκλήσεις που δημιουργεί το γεωπολιτικό περιβάλλον, συζήτησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, Zhecho Stankov και ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργος Παπαναστασίου στο πλαίσιο του 10oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ.Παπασταύρος επισήμανε ότι ο ρόλος της Ελλάδας είναι να εξάγει ενεργειακή ασφάλεια και να αποτελεί δύναμη σταθερότητας στην Αν. Μεσόγειο ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στο ενδιαφέρον της Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων. Όπως σχολίασε αποτελεί μία «τεράστια ψήφο εμπιστοσύνης» και μια σημαντική αλλαγή λόγω της γεωπολιτικής διάστασης που ενέχει. Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των υπογραφών δήλωσε ότι «η πρώτη υπουργική απόφαση υπεγράφη την περασμένη Παρασκευή, η επόμενη υπογράφεται αύριο και μέχρι το τέλος Απριλίου, νομίζω ότι θα δημοσιεύσουμε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον διαγωνισμό».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο Forum

Σταύρος Παπασταύρου: Αύριο Νέα Υπουργική για τις έρευνες υδρογονανθράκων της Chevron

«Ο ρόλος της Ελλάδας είναι να αποτελεί δύναμη σταθερότητας, να συνιστά έναν εξαγωγέα ενεργειακής ασφάλειας, αλλά παράλληλα να δημιουργήσει, μέσω της ενέργειας, με τη Βουλγαρία, την Κύπρο, το Ισραήλ και άλλες γειτονικές χώρες, ένα πλαίσιο συνεργασίας για τα επόμενα χρόνια», σημείωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Αναφερόμενος μάλιστα στο ενδιαφέρον της Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα, σημείωσε ότι αποτελεί μία «τεράστια ψήφο εμπιστοσύνης» και μια σημαντική αλλαγή λόγω της γεωπολιτικής διάστασης που ενέχει. Τόνισε, ωστόσο, πως η Πολιτεία πρέπει να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία πριν το τέλος του φετινού έτους. Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι, «η πρώτη υπουργική απόφαση υπεγράφη την περασμένη Παρασκευή, η επόμενη υπογράφεται αύριο και μέχρι το τέλος Απριλίου, νομίζω ότι θα δημοσιεύσουμε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον διαγωνισμό, με στόχο μέχρι τον Αύγουστο να έχουμε την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και στη συνέχεια πριν το τέλος του έτους να πάμε στη Βουλή των Ελλήνων». Μιλώντας για την αγορά και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, τόνισε ότι, «η μη ύπαρξη εσωτερικής αγοράς πλήττει τα ευάλωτα νοικοκυριά και την ανταγωνιστικότητά μας». «Χρειαζόμαστε δράσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χρειαζόμαστε τώρα. Θα είμαστε πολύ επίμονοι σε αυτό το μέτωπο, μαζί με συναδέλφους από την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και άλλες χώρες», σημείωσε, ενώ τόνισε πως μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις για δράσεις υποστήριξης των επιχειρήσεων και για το αυξημένο κόστος ενέργειας την περίοδο Δεκεμβρίου - Μαρτίου.

Γιώργος Παπαναστασίου: Τρεις Τρόποι Διαχείρισης του Γεωπολιτικού Ρίσκου

Από την πλευρά του ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργος Παπαναστασίου, που συμμετείχε διαδικτυακά στη συζήτηση, υπογράμμισε τη σημασία του ενδιαφέροντος των αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ειδικά σε μία περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και οικονομικών αναταράξεων. Σχολιάζοντας τη γεωπολιτική πλευρά των ενεργειακών projects στην περιοχή, τόνισε πως υπάρχουν τρεις τρόποι να αντιμετωπιστούν οι γεωπολιτικές προκλήσεις: μέσω της διπλωματίας, με εμπλοκή οικονομικών συμφερόντων από χώρες με βαρύτητα στη διαμόρφωση ισορροπιών και τέλος, μέσω της «ανεπιθύμητης», όπως είπε, στρατιωτικής δράσης. «Να γίνονται έρευνες, δηλαδή, με συνοδεία στρατιωτικών μέσων που δε θέλουμε αλλά θέλουμε να αποφύγουμε». Ειδική μνεία έκανε στις σημαντικές συμφωνίες συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες της Μεσογείου, φέρνοντας ως παράδειγμα την Αίγυπτο, ενώ επιβεβαίωσε το ισχυρό ενδιαφέρον των αμερικανικών εταιρειών για δραστηριοποίηση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Όπως είπε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζουμε στις ΑΠΕ, αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ στο φυσικό αέριο, καθώς αποτελεί το μέσο μετάβασης προς ένα πιο πράσινο μέλλον. Ειδικά για τη Chevron, σημείωσε πως υπήρξε συνάντηση υψηλού επιπέδου με τον CEO της εταιρείας που δραστηριοποιείται σε Ισραήλ, Αίγυπτο και Κύπρο και εκδήλωσε ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, τονίζοντας πως αποτελεί μία πολύ σημαντική είδηση για την περιοχή. Υπογράμμισε, δε, τη σημασία που πρέπει να δώσει η Ευρώπη στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της αλλά και στην ενεργειακή ασφάλεια και την εξασφάλιση προσιτών τιμών για τους πολίτες.

Great Sea Interconnector

Σχετικά με το έργο υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, τόνισε ότι θα αρθεί η απομόνωση της Κύπρου και δήλωσε αισιόδοξος για την εξέλιξη, δηλώνοντας πως δεν αποτελεί ένα έργο ανάμεσα σε δύο ή τρεις χώρες, αλλά ένα ευρωπαϊκό project στο οποίο έχει επενδύσει σημαντικά η Ε.Ε. ως έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος που και έχει λάβει χρηματοδότηση 657 εκατ. ευρώ από τον μηχανισμό Connecting Europe Facility. Ζήτησε, δε, να υπάρξει πιο ενεργή υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το project, ενώ ανέφερε πως υπάρχει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από μεγάλους παίκτες. «Είμαι αισιόδοξος ότι η διπλωματία και η λογική θα επικρατήσουν. Εμείς θέλουμε πιο ισχυρή ευρωπαϊκή συμμετοχή και με δηλώσεις αλλά και με δράση», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χαρακτήρισε το έργο ως «κρίσιμο» για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, ενώ δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία του. Τόνισε, ωστόσο, πως απαιτείται προσεκτική και θεσμική διαχείριση από τις δύο χώρες και την Ε.Ε.

Zhecho Stankov: Πρέπει Να Ενώσουμε Δυνάμεις Για Να Επιτύχουμε Σημαντικά Αποτελέσματα

«Όταν είμαστε μόνοι μας δεν μπορούμε να επιτύχουμε αποτελέσματα. Πρέπει να ενώνουμε δυνάμεις. Η διασυνδεσιμότητα με τους γείτονες είναι σημαντικός παράγοντας όπως και η αύξηση της χωρητικότητας» υπογράμμισε, ο Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε την ανάγκη να υπάρξει εστίαση σε νέους τερματικούς σταθμούς και αύξηση της χωρητικότητας τα επόμενα χρόνια, ενώ χαρακτήρισε αποτέλεσμα «υψηλού επιπέδου διπλωματίας» τον εφοδιασμό της χώρας μέσω της Αλεξανδρούπολης με LNG από την Venture Capital. Τόνισε, δε, πως «το πιο φθηνό και ασφαλές αέριο είναι το ευρωπαϊκό» και ανέφερε πως σε πέντε μέρες θα υπογραφεί η συμφωνία για εξερεύνηση στην Μαύρη Θάλασσα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη παράλληλα με τις νέες εξερευνήσεις, να υπάρξουν επενδύσεις στα terminals και στην αύξηση της χωρητικότητάς τους.

