Κακλαμάνης σε Κωνσταντοπούλου: «Τα σόου σας να τα κάνετε αλλού και όχι μέσα στη βουλή»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Νέος γύρος έντασης προκλήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, όταν ο Νικήτας Κακλαμάνης, κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για πρακτικές «σόου» εντός του κοινοβουλίου.

«Τα σόου σας να τα κάνετε αλλού και όχι μέσα στη Βουλή», είπε σε αυστηρό ύφος προς την Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Νικήτας Κακλαμάνης, απαντώντας στις καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου πως ο προγραμματισμός της συζήτησης του πορίσματος της προανακριτικής στην Ολομέλεια, δεν ετέθη στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων.

«Μήπως έγινε Διάσκεψη των Προέδρων μετά την τελευταία συνεδρίαση και δεν το πήραμε χαμπάρι; Όχι δεν έχει αποφασίσει κανένα όργανο. Σας καλώ να μπλοκάρουμε την απόπειρα μπαζώματος. Έγινε στα μουλωχτά η διαδικασία. Απευθύνομαι σε όλη την υπόλοιπη αντιπολίτευση και σας ζητώ να ενεργήσουμε μαζί», είπε χαρακτηριστικά κατά την ομιλία της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καλώντας την αντιπολίτευση να εμποδίσει την αυριανή διαδικασία.

«Η κα Κωνσταντοπούλου απουσίαζε από τη Διάσκεψη, υπήρχαν εκπρόσωποι όλων των άλλων κομμάτων» τόνισε ο κ. Κακλαμάνης, επικαλούμενος μάλιστα και τα πρακτικά της συνεδρίασης, όπου προγραμματίστηκε η συζήτηση για με το πόρισμα, με την προϋπόθεση ότι θα είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως η προανακριτική επιτροπή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.