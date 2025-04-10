Του Στέλιου Κάνδια - Αποστολή στους Δελφούς

«Το ΕΣΥ αλλάζει. Όποιος αναμένει άνω των 4 μηνών είναι υποχρέωση του κράτους να του εξασφαλίσει χειρουργείο χωρίς κανένα κόστος»

«Δεν είμαστε διαχειριστές της φθοράς» ξεκαθάρισε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών. Το ΕΣΥ πέρασε δύο συνεχόμενες κρίσεις, μνημόνια και πανδημία, στόχος μας είναι να το φέρουμε στην επόμενη μέρα σημείωσε.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας, έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Τα απογευματινά χειρουργεία είναι ένα πρόγραμμα, έχουμε χειρουργήσει 120 άτομα που περίμεναν πάνω από 6 χρόνια.

Θα φέρουμε την αναμονή εκεί που θέλουμε. Δεν είμαστε διαχειριστές της φθοράς. Έχουμε μειώσει τα άτομα που περίμεναν άνω του έτους στο μισό. Το ΕΣΥ αλλάζει. Όποιος αναμένει άνω των 4 μηνών είναι υποχρέωση του κράτους να του εξασφαλίσει χειρουργείο χωρίς κανένα κόστος, ξεκαθάρισε.

Ο μοναδικός τρόπος, σημείωσε ο κ. Θεμιστοκλέους, να ελέγξεις ότι το σύστημα δεν παραβιάζεται, με φακελάκι κλπ, είναι να μην υπάρχει αναμονή.

Το ΕΣΥ σήμερα δεν έχει αναμονή σε ογκολογικά, επείγοντα, βαριά περιστατικά. Είναι κατάκτηση αυτό, παρατήρησε.

Μπόνους ή απολύσεις

Αναφερόμενος εξάλλου στο γεγονός ότι κάθε πολίτης, ασθενής ή φροντιστής του όπως και νοσηλευόμενος ή συνοδός, θα μπορεί πλέον να αξιολογεί την εμπειρία του μετά το εξιτήριο ή την ολοκλήρωση της επίσκεψής του σε κάποια δημόσια μονάδα υγείας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο υφυπουργός τόνισε ότι «θα βαθμολογείται ο διοικητής του κάθε νοσοκομείου για τις υποδομές και τα παράπονα. Θα παίρνει μπόνους αν τα πηγαίνει καλά, αν όχι, θα απολύεται».

Σύμφωνα με τον Μάριο Θεμιστοκλέους σήμερα ανακαινίζονται 156 κέντρα υγείας, κτίζονται 3 νέα νοσοκομεία με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κτίζονται νέες πτέρυγες σε νοσοκομεία ενώ ενισχύεται και το σμήνος ελικοπτέρων - αεροσκαφών για αεροδιακομιδές.

Για τις αεροδιακομιδές ειδικά, θα μπουν και ιδιωτικά ελικόπτερα χωρίς να πληρώνει τίποτα ο ασθενής, τόνισε ο υπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.