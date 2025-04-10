«Όταν ο κ. Μαρινάκης απαντά στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο. Πρωταγωνιστές παρωδίας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρεται σε σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ ότι «υπάρχουν ερωτήματα για τους επικοινωνιακούς χειρισμούς του κ. Παπαδημητρίου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ:

«Όσο και αν φαίνεται αδιανόητο, οι κάτωθι δηλώσεις ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

- Παύλος Μαρινάκης στο MEGA 27/2/2025 για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ: «Αυτό που είδαμε σήμερα,- η παρουσίαση, τα στοιχεία-, το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ είναι εθνική κατάκτηση για την αλήθεια και είναι πολύ σημαντικό που γίνεται αποδεκτό από μία σειρά από ανθρώπους που είναι μέσα στην υπόθεση και έχουν εικόνα, όπως τεχνικοί σύμβουλοι των οικογενειών των θυμάτων. Επιτέλους, έχουμε έναν εθνικό οργανισμό που διερευνά τέτοιες υποθέσεις και μαζεύει στοιχεία».

- Παύλος Μαρινάκης 10/4/2025ερωτηθείς αν απέτυχε το επιτελικό κράτος στην περίπτωση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ: «Αυτό που απέτυχε είναι η πιο χυδαία προσπάθεια που μπορώ να θυμηθώ από πλευράς αντιπολίτευσης -και όχι μόνο ενός και δύο κομμάτων-, το αφήγημα της συγκάλυψης. Αυτό δηλαδή το οποίο ξεκίνησαν να χτίζουν πολύ μεθοδικά κόμματα της άκρα δεξιάς και υιοθέτησαν, δυστυχώς, σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τελευταίο το ΠΑΣΟΚ».

Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΣΑΜ από εθνική κατάκτηση έγινε ξαφνικά χυδαία προσπάθεια της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μαρινάκης διαψεύδει εκκωφαντικά τον κ. Μαρινάκη. Είναι απορίας άξιο πόσο απόθεμα θράσους έχουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για να λένε ακριβώς τα αντίθετα από όσα έλεγαν πριν λίγο καιρό.

Ποιος άραγε διόρισε τον κ. Παπαδημητρίου στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ; Ποιος παρουσίασε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ως το μόνο αξιόπιστο πόρισμα;

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι η απάντηση.

Υ.Γ. ως προς τις δηλώσεις περί εύφλεκτου υλικού, ας μην χάνει τον χρόνο του ψάχνοντας. Ας ξαναδεί τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Α. Σρόιτερ, τότε που πρώτος υιοθέτησε την ύπαρξη εύφλεκτου υλικού αντιγράφοντας τον κ. Βελόπουλο και αναγνωρίζοντας ότι δεν είχε πει την αλήθεια το 2023 γιατί «αυτό που φάνταζε απίθανο, μπορεί να είναι πιθανό».

