Υπουργική Απόφαση για την αποδοχή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που υπέβαλε η εταιρεία Chevron Balkans Exploration B.V. κατόπιν των θετικών εισηγήσεων της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) Α.Ε., υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος που υποβλήθηκε από την αμερικανική εταιρεία αφορά στην παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης («Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2»).

Θα ακολουθήσουν νέες Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες θα προσδιοριστούν οι ακριβείς συντεταγμένες και η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιεί με συνέπεια τις δεσμεύσεις της για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωστρατηγικά ισχυρή.



