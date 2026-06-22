Το υπουργείο Εξωτερικών της παλαιστινιακής αρχής καταδίκασε έντονα το βράδυ της Κυριακής την ισραηλινή απαγόρευση εισόδου και απέλαση σε ελληνική αντιπροσωπεία στη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη. Η παλαιστινιακή αρχή κάνει λόγο για «αυθαίρετο και παράνομο μέτρο» που συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Ανέφερε ότι τα μέλη της αντιπροσωπείας ανακρίθηκαν, κρατήθηκαν για αρκετές ώρες και στη συνέχεια απελάθηκαν.

Το παλαιστινιακόι υπουργείο κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «προσπαθεί να εμποδίσει τις διεθνείς αντιπροσωπείες να γίνουν μάρτυρες των συνθηκών κατοχής», αποκαλώντας την κίνηση αυτή μέρος ευρύτερων προσπαθειών απομόνωσης των Παλαιστινίων από τη διεθνή κοινότητα.

الخارجية: منع سلطات الاحتلال وفد نقابي يوناني من دخول دولة فلسطين وترحيله استهداف ممنهج لموجة التضامن الدولي المتصاعد مع الشعب الفلسطيني



تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع وفد نقابي يوناني من دخول دولة فلسطين، رغم تلبيته دعوة رسمية… pic.twitter.com/8NEcjSPf24 — State of Palestine - MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) June 21, 2026

«Το Υπουργείο θεωρεί αυτό το παράνομο και αυθαίρετο μέτρο κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Αποτελεί άμεση επίθεση στη διεθνή αλληλεγγύη με τον παλαιστινιακό λαό και τους εθνικούς του θεσμούς, και συνέχιση των προσπαθειών απομόνωσης του παλαιστινιακού λαού και αποτροπής των διεθνών αντιπροσωπειών και των ακτιβιστών αλληλεγγύης από το να γίνουν μάρτυρες από πρώτο χέρι των παραβιάσεων και των εγκλημάτων που διαπράττονται εναντίον τους από την κατοχή» τονίζεται.

«Το Υπουργείο επιβεβαιώνει ότι η κατοχή όχι μόνο παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες του παλαιστινιακού λαού, αλλά επιμένει επίσης να στοχοποιεί τους διεθνείς ακτιβιστές αλληλεγγύης και τις ξένες αντιπροσωπείες, παραβιάζοντας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους που κατοχυρώνονται από το διεθνές δίκαιο. Πρόκειται για μια προσπάθεια φίμωσης των φωνών αλληλεγγύης προς τον λαό μας και αποτροπής των διεθνών μαρτύρων από το να παρατηρήσουν την πραγματικότητα της κατοχής, τις πολιτικές και τις πρακτικές της στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη» σημειώνεται.

Στο πλαίσιο αυτό, η παλαιστινιακή αρχή «καλεί τη διεθνή κοινότητα, τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και τους οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, τη Διεθνή Συνομοσπονδία Συνδικάτων, το διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα και τους αρμόδιους θεσμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καταδικάσουν αυτές τις πρακτικές και να λάβουν συγκεκριμένα και σοβαρά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων και του μποϊκοτάζ των θεσμών της κατοχής, για να πιέσουν τις κατοχικές αρχές να σταματήσουν τα αυθαίρετα μέτρα τους κατά των διεθνών αντιπροσωπειών και όσων είναι αλληλέγγυοι με τον παλαιστινιακό λαό. Ζητά επίσης να διασφαλιστεί ο σεβασμός των διεθνών νομικών υποχρεώσεων και να επιτραπεί στις διεθνείς αντιπροσωπείες και οργανισμούς να έχουν πρόσβαση στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, και να διεξάγουν ελεύθερα τις δραστηριότητές τους».

Πηγή: skai.gr

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