Συζήτηση προκαλούν στην Τουρκία δημοσιεύματα που συνδέουν πρωτοβουλίες της Άγκυρας για ζητήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τη διεθνή συγκυρία και ειδικότερα με την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η εφημερίδα Sözcü, σε σχετικό της δημοσίευμα, υποστηρίζει ότι πρόκειται για κινήσεις που «θα αρέσουν στον Ντόναλντ Τραμπ», σημειώνοντας ότι πραγματοποιούνται λίγο πριν από τη Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, προωθούνται εξελίξεις που αφορούν τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, με αναφορές στο ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της, ενώ γίνεται λόγος και για έργα που σχετίζονται με το ιστορικό Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου.

Την ίδια ώρα, αντιδράσεις προκαλούν δηλώσεις του προέδρου του κόμματος Νίκη στη γειτονική χώρα, ο οποίος, αναφερόμενος στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, υποστήριξε ότι «θα είναι κέντρο εκπαίδευσης ξένων πρακτόρων».

Επιχείρηση της τουρκικής αστυνομίας στον δήμο Πριγκιποννήσων - Υπό κράτηση ο δήμαρχος

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της τουρκικής αστυνομίας στον Δήμο Πριγκηποννήσων, με τις Αρχές να προχωρούν σε δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των προσώπων που τέθηκαν υπό κράτηση βρίσκεται και ο δήμαρχος Πριγκηποννήσων, ενώ συνολικά 41 άτομα φέρονται να έχουν προσαχθεί ή συλληφθεί από τις τουρκικές Αρχές.

Ανάμεσα στους υπόπτους βρίσκεται και ένας ομογενής, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης.Ό

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι κρατούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση και για το αν θα ζητηθεί η προφυλάκισή τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το ακριβές αντικείμενο της έρευνας ούτε για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τις τουρκικές δικαστικές και αστυνομικές Αρχές.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά, καθώς αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση των Πριγκηποννήσων, όπου εξακολουθεί να διατηρεί παρουσία η ομογενειακή κοινότητα.

Ερντογάν: Ναυπηγούμε 50 πολεμικά πλοία, φρεγάτες, υποβρύχια, αεροπλανοφόρα και αποβατικά

Στη ναυπήγηση 50 πολεμικών πλοίων, φρεγατών, υποβρυχίων, αεροπλανοφόρων και αποβατικών προχωρά η Τουρκία, όπως δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε:

«Ενώ πριν από 23 χρόνια οι ετήσιες εξαγωγές μας ήταν 248 εκατομμύρια δολάρια, σήμερα επιτυγχάνουμε αυτό το ποσό μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Η στρατιωτική ναυπηγική μας βιομηχανία διανύει τις πιο έντονες και παραγωγικές ημέρες των 103 ετών της Δημοκρατίας μας. Μέχρι σήμερα κάναμε εξαγωγές περισσότερες από 140 ναυτικές πλατφόρμες σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές».

«Είμαστε μία από τις χώρες που μπορούν να κατασκευάζουν ταυτόχρονα τον μεγαλύτερο αριθμό πολεμικών πλοίων. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζουμε περισσότερα από 50 πολεμικά πλοία, εκ των οποίων πάνω από 15 προορίζονται για εξαγωγή σε φιλικές και συμμαχικές χώρες. Από το εθνικό αεροπλανοφόρο και το αντιτορπιλικό αεράμυνας, έως τις φρεγάτες, τα περιπολικά ανοικτής θαλάσσης, τα αποβατικά πλοία και τα υποβρύχια, παράγουμε πλατφόρμες (πλοία) διαφορετικών τύπων και κατηγοριών με ποσοστό εγχώριας συμμετοχής που υπερβαίνει το 80%. Παράλληλα συνεχίζουμε την έρευνα και παραγωγή των μη επανδρωμένων σκαφών. Το συνολικό τίμημα των σχεδίων των οποίων συνεχίζουμε έχουν φτάσει τα 25 δισ.δολάρια».

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να επιβουλευτεί την κυριαρχία μας»

«Δεν έχουμε βλέψεις στα νομικά δικαιώματα και στην κυριαρχία κανενός», πρόσθεσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

«Δεν επιδιώκουμε κρίσεις, χάος, καβγάδες ή συγκρούσεις με κανέναν. Αντίθετα, είμαστε υπέρ μιας ισχυρής συνεργασίας που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό. Δεν έχουμε και ποτέ δεν είχαμε βλέψεις στα εδάφη ή στην κυριαρχία κανενός. Δεν έχουμε και ποτέ δεν είχαμε βλέψεις στα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα κανενός. Ωστόσο, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να επιβουλευτεί την κυριαρχία μας, να αποτελεί απειλή για τη χώρα μας τη χώρα μας ή να βλάψει τα συμφέροντά μας. Η αρχή μας είναι πολύ σαφής: ούτε αδικούμε κανέναν ούτε επιτρέπουμε να αδικηθούμε» είπε ο Ερντογάν.

Η Τουρκία παρέδωσε κορβέτα στο πολεμικό ναυτικό της Ρουμανίας

Σε μια εξέλιξη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την τουρκική αμυντική βιομηχανία, η Τουρκία προχώρησε στην παράδοση κορβέτας στο Πολεμικό Ναυτικό της Ρουμανίας, σηματοδοτώντας την πρώτη εξαγωγή πολεμικού πλοίου που κατασκευάστηκε στη χώρα προς κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Όπως μεταδίδει στον ΣΚΑΪ ο Μανώλης Κωστίδης, η παράδοση θεωρείται σημαντικό ορόσημο για τα τουρκικά ναυπηγικά και αμυντικά προγράμματα, καθώς ενισχύει τη διεθνή παρουσία της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και διευρύνει τη συνεργασία της Άγκυρας με συμμαχικές χώρες στον τομέα της άμυνας.

Πηγή: skai.gr

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