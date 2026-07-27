Τη ριψοκίνδυνη πλευρά τους έδειξαν η Σίντνεϊ Σουίνι και ο Σκούτερ Μπράουν, κάνοντας μπάντζι τζάμπινγκ στη Νέα Ζηλανδία. Η 28χρονη ηθοποιός και ο 45χρονος μουσικός μάνατζερ δέθηκαν ο ένας πάνω στον άλλο και πήδηξαν από μεγάλο ύψος, με φόντο το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο του Κουίνσταουν.

Στα βίντεο που δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται να χαμογελούν, λίγο πριν κάνουν τη «βουτιά» στο κενό. Ο Σκούτερ Μπράουν μοιράστηκε ένα επιπλέον βίντεο, τραβηγμένο από τη δική του οπτική γωνία, καταγράφοντας την προετοιμασία, την πτώση και τις αντιδράσεις τους κατά τη διάρκεια του άλματος.

Η Σίντνεϊ Σουίνι σχολίασε κάτω από την ανάρτησή του: «Η μεγαλύτερη πτώση εμπιστοσύνης που έγινε ποτέ», κάνοντας λογοπαίγνιο με την άσκηση κατά την οποία κάποιος αφήνεται να πέσει, έχοντας εμπιστοσύνη ότι ο άλλος θα τον συγκρατήσει.

Το μπάντζι τζάμπινγκ δεν ήταν η μοναδική δραστηριότητα που δοκίμασε το ζευγάρι. Η Σίντνεϊ Σουίνι δημοσίευσε σειρά φωτογραφιών και βίντεο από την παραμονή τους στο Κουίνσταουν, στα οποία εμφανίζεται, μεταξύ άλλων, να κατεβαίνει από ελικόπτερο, να παίζει γκολφ σε χιονισμένο τοπίο και να οδηγεί όχημα εκτός δρόμου.

The couple that falls together, stays together? 🤷🏻‍♀️

Sydney Sweeney and Scooter Braun took the plunge - literally - with a tandem bungee jump in Queenstown, New Zealand. Sharing the heart-stopping moment, the daredevil duo somehow managed to make it look fun 😅



📽️: scooterbraun… pic.twitter.com/Anfqb46Q0m — HELLO! Canada (@HelloCanada) July 26, 2026

Η Σίντνεϊ Σουίνι και ο Σκούτερ Μπράουν συνδέθηκαν για πρώτη φορά το 2025, ενώ τους επόμενους μήνες άρχισαν να πραγματοποιούν συχνότερες κοινές δημόσιες εμφανίσεις. Την άνοιξη του 2026 έκαναν τη σχέση τους επίσημη και μέσω Instagram, δημοσιεύοντας κοινά στιγμιότυπα από τις εξόδους και τα ταξίδια τους.

Πηγή: skai.gr

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