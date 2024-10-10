«Δεν πρόκειται να ταλαιπωρήσω νομικά το κόμμα» δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης, από την Κουμουνδούρου, όπου βρέθηκε για τη συνάντηση των υποψήφιων προέδρων του κόμματος, που ζήτησε χθες ο Παύλος Πολάκης.

Αναφερόμενος στο εξώδικο που απέστειλε για τη δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες του, ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε: «Το περιεχόμενο έχει σε μεγάλο βαθμό ικανοποιηθεί ήδη από τη γρήγορη αντίδραση του κόμματος με τη δημοσιοποίηση και των υπολοίπων πόθεν έσχες. Είναι σημαντικό να προβεί η γραμματεία σε έρευνα για τη διαρροή, ήταν μια επιλεκτική διαρροή στοιχείων.

» Δεν έχω θέμα με επιθέσεις, αλλά υπάρχουν μερικές φορές που κάποιοι πρέπει να θέσουν κάποια όρια. Δεν πρόκειται να ταλαιπωρήσω νομικά το κόμμα... Θα ήταν καλό να προβεί σε μια έρευνα το κόμμα».

Αναφορικά με την απουσία των άλλων υποψηφίων, πλην του ιδίου και του Παύλου Πολάκη, ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε: «Με λυπεί η απουσία των άλλων που έχουν δηλώσει πρόθεση για υποψηφιότητα. Έπρεπε να ήμασταν όλοι εδώ χωρίς προϋποθέσεις και επίσης στη διεξαγωγή ενός συνεδρίου που πρέπει να γίνει στην ώρα του και να χωρά όλους, όχι επιλεκτική μεταχείριση».

