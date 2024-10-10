Ο Παύλος Γερουλάνος με νέα του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέει ένα ακόμη «ευχαριστώ» στα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ που τον εμπιστεύτηκαν στον α' γύρο των εσωκομματικών εκλογών και μοιράζεται δύο σκέψεις που «αξίζει να κρατήσουμε στο μυαλό μας».

«Μια "Νίκη Αξιών" δεν φαντάζει όσο απίθανη έμοιαζε κάποτε» υπογραμμίζει ο Παύλος Γερουλάνος στην ανάρτησή του στο Χ.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Παύλου Γερουλάνου:

Φίλες και φίλοι,

Από τα πολύ συγκινητικά σας μηνύματα αντιλαμβάνομαι ό,τι πολλοί, είτε με ψηφίσατε, είτε όχι, έχετε μείνει με μια γλυκόπικρη γεύση στο στόμα. Πιστέψτε με, τη συμμερίζομαι. Όμως ας μείνουμε με δυο σκέψεις που πιστεύω αξίζει να κρατήσουμε στο μυαλό μας:

1. Η ψήφος μετράει. Κάθε ψήφος. Δεν αντικαθίσταται από καμία δημοσκόπηση, καμία στοιχηματική. Το «έλα μωρέ, γιατί να πάω να ψηφίσω;» αξίζει να φύγει από το λεξιλόγιο ενός λαού που έχει δώσει ζωές για τη Δημοκρατία.

2. Μια «Νίκη Αξιών» δεν φαντάζει όσο απίθανη έμοιαζε κάποτε.

Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους με τιμήσατε με την ψήφο πριν ή για τα καλά σας λόγια μετά.

