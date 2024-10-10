«Από την καρδιά της Ένωσης, οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης από όλη την Ευρώπη, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα: Ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ισχυρές περιφέρειες. Σε αυτήν την πορεία, η Αττική θα παίξει τον δικό της πρωταγωνιστικό ρόλο» τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, μιλώντας στην 162η Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών.

Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε στον διαρκή αγώνα των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για «ξεκάθαρες αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες, με επαρκή χρηματοδοτικά εργαλεία και ουσιαστική συμμετοχή στον σχεδιασμό των προγραμμάτων. Με ισχυρό λόγο στα ευρωπαϊκά όργανα και στα κέντρα λήψης αποφάσεων». Υπογράμμισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και λειτουργικού μοντέλου αποκεντρωμένης διακυβέρνησης, που θα εστιάσει στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών, «για μια πραγματικά Ενωμένη Ευρώπη, πράσινη, ανθεκτική, βιώσιμη και - προπαντός - ανθρώπινη».

Στο περιθώριο των εργασιών ο περιφερειάρχης είχε θεσμικές συναντήσεις, με επίκεντρο τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα στο Λεκανοπέδιο και τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας.

Ειδικότερα στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών Vasco Alves Cordeiro, ο κ. Χαρδαλιάς ενημέρωσε για τις δράσεις εξωστρέφειας και την ανάδειξη της θετικής εικόνας της Αττικής σε διεθνές επίπεδο που έχει αναλάβει η διοίκηση της Περιφέρειας. «Με συντονισμένες προσπάθειες και ξεκάθαρη στρατηγική, αναδεικνύουμε την Αττική ως μια σύγχρονη ευρωπαϊκή μητρόπολη, ανθεκτική και βιώσιμη, με ανάπτυξη και προοπτική, αξιοποιώντας τα στρατηγικά πλεονεκτήματά της», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Στη συνάντηση με τη γενική διευθύντρια του DG REGIO Θέμιδα Χριστοφίδου, ο περιφερειάρχης συζήτησε για τα μεγάλα έργα υποδομής που υλοποιούνται στην Αττική από κοινοτικά κονδύλια αλλά και την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με τα ευρωπαϊκά όργανα, προκειμένου να μοχλευθούν περισσότεροι πόροι για την υλοποίηση έργων πνοής. Η κ. Χριστοφίδου υπογράμμισε ότι η DG Regio ενθαρρύνει ανάλογες πρωτοβουλίες συνεργασίας και αναμένει την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων, προκειμένου να προωθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για εξασφάλιση πόρων.

Ο κ. Χαρδαλιάς ενημέρωσε τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδος στην Ε.Ε. Ιωάννη Βράιλα για τις πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται, ώστε η Περιφέρεια Αττικής να έχει μια δυναμική παρουσία στα κοινοτικά όργανα και πήρε τη διαβεβαίωση για την αρωγή της Αντιπροσωπείας στις προσπάθειες της περιφέρειας με κάθε δυνατό τρόπο.

Στο περιθώριο της Επιτροπής, ο κ. Χαρδαλιάς συναντήθηκε επίσης με τον γενικό γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Θανάση Μπακόλα, καθώς και με τον γενικό γραμματέα του ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών Heinz-Peter Knapp.

Σημειώνεται ότι η 162η Ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών της Ε.Ε. φέτος συμπίπτει και με την 22η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων και ήταν αφιερωμένη στην 20η επέτειο από τη διεύρυνση του 2004.

Οι κεντρικές θεματικές επικεντρώθηκαν στον απολογισμό των συνεπειών αυτής της διεύρυνσης, ενώ βασικά θέματα στην ατζέντα της Ολομέλειας ήταν οι προτεραιότητες της επικείμενης Ουγγρικής προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, καθώς και η ανταλλαγή ιδεών με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Nadia Calviño για τις επενδυτικές ευκαιρίες στις περιφέρειες της Ευρώπης.

Συνολικά, κατατέθηκαν 11 εισηγήσεις που αφορούν σε τρέχοντα θέματα των ευρωπαϊκών περιφερειών, όπως η αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης, η δίκαιη μετάβαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, η απορρόφηση των κραδασμών στην κοινή αγορά, η προώθηση θεματικών μορφών τουρισμού, το δημογραφικό, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, η τεχνητή νοημοσύνη, το μεταναστευτικό κλπ.

