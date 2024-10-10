«Ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ αδιανόητο να είναι υποψήφιος πρόεδρος κάποιος που έχει κάνει εξώδικο στο κόμμα», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω, έχω ζητήσει να αποσυρθεί το εξώδικο. Φταίω εγώ ή ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ο πρώην πρόεδρος μιλάει για διαπλοκή, ή για κουκούλες;», σχολίασε ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι έχει ζητήσει «ξεκάθαρα την ήττα της πιθανής υποψηφιότητας του πρώην προέδρου γιατί κάνει κακό στο κόμμα και στην κοινωνία».

Ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι «πρέπει άμεσα να αποσυρθεί η κατηγορία της διαπλοκής που ακούστηκε στο βίντεο, πρέπει άμεσα να αποσυρθεί το εξώδικο και να αποκατασταθεί η παραβίαση - διά της τοποθετήσεως του ως "πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ"- των αποφάσεων των οργάνων».

Μιλώντας για την υποψηφιότητα του, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι ένα κόμμα με ενιαία φωνή. Σχολίασε ότι «η τελευταία περίοδος μέχρι και την άρση εμπιστοσύνης είχε χαρακτηριστεί από τον πρώην πρόεδρο από λάθη τα οποία ήταν και εντός του κόμματος και εκτός». Πρόσθεσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούσε μονίμως εξαιτίας προσωπικών επιλογών του πρώην προέδρου λανθασμένες επιλογές εις βάρος και του κόμματος και της κοινωνίας». «Δεν μπορούσα να σιωπήσω», είπε. «Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς οι επιλογές του πρώην προέδρου κατέστρεφαν αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ που έχει ανάγκη κοινωνία», τόνισε.

«Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί έκανε ο πρώην πρόεδρος εξώδικο κατά του ΣΥΡΙΖΑ; Πρέπει να απολογηθούν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής;», ανέφερε. Είπε ότι «τα πόθεν έσχες των υποψηφίων προέδρων δόθηκαν για να δημοσιοποιηθούν, και θεωρώ ότι καλώς κατατέθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε».

«Οι κουκούλες, το εξώδικο, η διαπλοκή…. 'Ακου διαπλοκή στον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς πολεμάμε την διαπλοκή. Υπάρχει πρόσωπο, το οποίο έχοντας κάνει τόσα λάθη, μπορεί να γίνει πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να του εμπιστευτούμε την πορεία της χώρας;», είπε. Σημείωσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει σελίδα, η προηγούμενη περίοδος ήταν καταστροφική. Δεν έχει σχέση ούτε με τις αξίες του ΣΥΡΙΖΑ αλλά ούτε με αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ που χρειάζονται οι πολίτες» και ότι η δική του υποψηφιότητα εξασφαλίζει» και ότι θα είμαστε ενωμένοι και ενιαίοι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.