Εξώδικο στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο Στέφανος Κασσελάκης μετά τη διαρροή του «πόθεν έσχες» του.

Πηγές της Κουμουνδούρου απαντούν ότι οι φάκελοι δεν έχουν ανοιχτεί και πως δεν έχει γίνει καμία διαρροή.

Ανακοίνωση για τι θέμα θα βγάλει η Πολιτική Γραμματεία που συνεδριάζει σε λίγο.

Τι αναφέρει το εξώδικο

Στο εξώδικο, το οποίο υπογράφει ατομικά και με την ιδιότητα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει:

«Προς την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Κατέθεσα νόμιμα την υποψηφιότητα μου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, σεβόμενος τις αποφάσεις των οργάνων του κόμματος.

Οι υποψηφιότητες για την προεδρία του κόμματος θα τεθούν προς έγκριση από το έκτακτο συνέδριο του κόμματος που θα λάβει χώρα την 8-9-10 Νοεμβρίου 2024, ως επακόλουθο της άρσης εμπιστοσύνης στον Πρόεδρο από την Κ.Ε., σύμφωνα με την από 5.10.2024 απόφαση της Κ.Ε.

Η Κ.Ε. έθεσε δύο προϋποθέσεις για τους υποψηφίους Προέδρους:

α. 30 υπογραφές των μελών της Κ.Ε. και β. δήλωση πόθεν έσχες που θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Πριν την έγκριση από το συνέδριο των υποψηφιοτήτων, θεματοφύλακας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων είναι τα αρμόδια όργανα του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.

Σήμερα 8.10.2024, σε ημερήσιες εφημερίδες και στην πρώτη σελίδα τους αναρτάται τίτλος με λεπτομερή σχόλια που αφορούν τη δήλωση πόθεν έσχες μου και φωτογραφία της δήλωσης πόθεν έσχες μου σε σελίδες της ίδιας εφημερίδας, όπως αυτή κατατέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Σας θυμίζω το κείμενο του ν.5026/2023 και συγκεκριμένα τα άρθρα 38 και 32 και ειδικότερα «Η ανάρτηση γίνεται μετά από τον έλεγχο…».

Αν και δεν έχω τίποτα να κρύψω, αλλά επειδή πρόκειται για σοβαρότατη διαρροή και μάλιστα επιλεκτική, σε μη νόμιμη χρονική στιγμή, αφού δεν φαίνεται να διέρρευσε η δήλωση πόθεν έσχες κανενός άλλου συνυποψηφίου πριν καν ελεγχθεί και εγκριθεί και επειδή η διαρροή προφανώς και έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, σας δηλώνω ότι θα προσφύγω σε κάθε νόμιμο μέσο για να προστατεύσω την προσωπικότητα μου ατομικά και ως Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, το κύρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αλλά και την προσωπικότητα των χιλιάδων μελών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και ισονομίας των πολιτών είναι συνταγματικές αρχές και δεν μπορούν να παραβιάζονται από κανέναν και ισχύουν για όλους τους πολίτες της χώρας μας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

(Και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου)

Καλώ, τα αρμόδια όργανα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, να προχωρήσουν σε άμεση και κατεπείγουσα έρευνα, αυθημερόν, για την πρόωρη και επιλεκτική διαρροή που έλαβε χώρα, σε αντίθετη περίπτωση θα υποχρεωθώ να αιτηθώ όπως η ίδια έρευνα ανατεθεί νόμιμα σε αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές».

Δήλωση Καπνισάκη

Έντονη ήταν η αντίδραση του Στέφανου Κασσελάκη για το σημερινό δημοσίευμα της «ΕφΣυν» για το πόθεν έσχες του.

Δια του εκπροσώπου του, Μανώλη Καπνισάκη, ζήτησε την άμεση παραίτηση της γραμματέως του ΣΥΡΙΖΑ, Ράνιας Σβίγκου και προανανήγγειλε προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το έκτασης 15 σελίδων πόθεν έσχες που κατέθεσε ο κ. Κασσελάκης έχει πολλά «θολά σημεία».

Η δήλωση του κ. Καπνισάκη ανέφερε:

«Είναι απαράδεκτο και καταδικαστέο το γεγονός ότι το προεδρείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ παραβίασε τα προσωπικά δεδομένα του Στέφανου Κασσελάκη, δημοσιοποιώντας πληροφορίες σχετικά με το πόθεν έσχες του. Αυτού του είδους η διαρροή, πέρα από την ηθική διάσταση, εγείρει σοβαρά ζητήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διαφάνεια, αξίες που υποτίθεται ότι πρεσβεύει το κόμμα.

Απαιτούμε την άμεση παραίτηση της γραμματέως του κόμματος, Ράνιας Σβίγκου, η οποία φέρει την κύρια ευθύνη για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.

Ο Στέφανος Κασσελάκης αναγκάζεται πλέον να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη για την προάσπιση των δικαιωμάτων του.

Εξάλλου, το ότι η διαρροή έγινε την ίδια ημέρα με τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας δεν συνιστά τυχαίο γεγονός ή απλή σύμπτωση…

Σημειώνεται ότι ο Στέφανος Κασσελάκης κατέθεσε τη δήλωση πόθεν έσχες για τη χρήση μέχρι τις 24/9/2023 (ημερομηνία κτήσης της ιδιότητας του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ), ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι κατέθεσαν ή θα καταθέσουν δηλώσεις για τη χρήση του έτους 2021, με δεδομένο ότι η σχετική πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή πόθεν έσχες των επόμενων ετών, παραμένει ακόμη κλειστή για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα.

Πρέπει, επίσης, να διευκρινισθεί ότι ο Τάιλερ Μακμπέθ, παρότι νομικά δεν ήταν υπόχρεος, καθώς τον Σεπτέμβριο του 2023 δεν είχε ακόμη τελεσθεί ο γάμος του με τον Στέφανο Κασσελάκη, εντούτοις υπέβαλε και ο ίδιος αρχική δήλωση πόθεν έσχες. Εφόσον ζητηθεί από οποιονδήποτε έχοντα έννομο συμφέρον, θα προσκομισθεί με τον κίνδυνο βέβαια να διαρρεύσει κι αυτή παρανόμως.

Εν κατακλείδι και με δεδομένο ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δήλωση πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη είναι ακριβή, αληθή και πλήρως τεκμηριωμένα από πλήθος εγγράφων, θα συνιστούσαμε σε όσους “επένδυσαν” στο προεκλογικό αφήγημα της ΝΔ περί πόθεν έσχες, να αλλάξουν γραμμή πλεύσης γιατί εκτίθενται ανεπανόρθωτα…».

Πηγή: skai.gr

