Επικοινωνία Σίσι – Μητσοτάκη για τις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας – Αιγύπτου

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου της αιγυπτιακής Προεδρίας, Πρέσβη Μοχάμεντ Ελ-Σενάουι, οι δύο ηγέτες επανέλαβαν την κοινή τους βούληση για διατήρηση της θετικής δυναμικής που χαρακτηρίζει τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου.

Οι κ. Σίσι και Μητσοτάκης υπογράμμισαν τη στρατηγική φύση της συνεργασίας των δύο χωρών και τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ενίσχυσή της, σε πολλαπλά επίπεδα, με στόχο την προώθηση κοινών συμφερόντων, πάντα με σεβασμό στον ιστορικό δεσμό που ενώνει τους δύο λαούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αταλάντευτη δέσμευση της Αιγύπτου να διαφυλάξει τον ιερό και μοναδικό θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά. Η δέσμευση αυτή ενισχύεται και από πρόσφατη δικαστική απόφαση, η οποία επιβεβαιώνει τη σημασία της διατήρησης της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Μονής, η οποία αποτελεί μοναδικό πνευματικό και θρησκευτικό σύμβολο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.