Σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει η απόφαση των αιγυπτιακών Αρχών να κλείσουν τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης Σινά, που είναι και το αρχαιότερο εν λειτουργία χριστιανικό μοναστήρι σε όλον τον κόσμο.

Ανδρουλάκης: Βαθύτατα εκτεθειμένοι Μητσοτάκης - ΥΠΕΞ

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορώντας τόσο τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και το υπουργείο Εξωτερικών λέγοντας ότι είναι «βαθύτατα εκτεθειμένοι».

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Η απόφαση των αρχών της Αιγύπτου να προχωρήσει στη μονομερή μεταβολή του νομικού καθεστώτος ιδιοκτησίας και λειτουργίας της Ιεράς Μονής Αικατερίνης Όρους Σινά, στη δήμευση περιουσίας και την έξωση μοναχών του αρχαιότερου εν ζωή ορθόδοξου μοναστηριού στον κόσμο, προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς συνιστά ευθεία αμφισβήτηση της θρησκευτικής ελευθερίας των ορθοδόξων χριστιανών αλλά και προσβολή ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Για μια ακόμη φορά ο κ. Μητσοτάκης και το Υπουργείο Εξωτερικών είναι βαθύτατα εκτεθειμένοι.

Ιδίως για το ύφος και τη χαμηλή ένταση της αντίδρασης του Υπουργείου Εξωτερικών, με δεδομένη την απροκάλυπτη αθέτηση των αμοιβαίων δεσμεύσεων Ελλάδας-Αιγύπτου που είχαν αναληφθεί σε υψηλό επίπεδο και με ευθύνη του ίδιου του Πρωθυπουργού.

Το νέο αυτό σοβαρό περιστατικό, δυστυχώς, επιβεβαιώνει ότι το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας στην ευρύτερη περιοχή απομειώνεται επικίνδυνα, ακόμη και στις διμερείς σχέσεις με φίλιες χώρες, όπως η Αίγυπτος.

Καλούμε την Κυβέρνηση να εντείνει άμεσα και αποτελεσματικά τις διπλωματικές της προσπάθειες σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, για την προστασία της

Μονής ως συμβόλου ειρηνικής συνύπαρξης θρησκειών και πολιτισμών».

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση χειρίζεται με προχειρότητα εκκλησιαστικά ζητήματα

«Η επιχειρούμενη ανατροπή του καθεστώτος της Μονής της Αγίας Αικατερίνης Σινά, αποδεικνύει την προχειρότητα με την οποία χειρίζεται τα ιδιαιτέρως ευαίσθητα εκκλησιαστικά θέματα η κυβέρνηση Μητσοτάκη» επισημαίνει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφέρεται στην πρόσφατη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αιγύπτιο πρόεδρο αλ Σίσι και τονίζει πόσο έκθετη είναι η κυβέρνηση.

«Οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες, βάσει δικαστικής απόφασης η αιγυπτιακή πλευρά ανατρέπει το στάτους κβο της Μονής της Αγίας Αικατερίνης Σινά προκειμένου να την μετατρέψει σε μουσείο, δεσμεύοντας παράλληλα την ακίνητη της περιουσία, παρά την φερόμενη «συναντίληψη» Μητσοτάκη - Σίσι, αποτελούν άκρως ανησυχητική εξέλιξη, η οποία εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζουμε, ότι μόλις πριν μερικές ημέρες, στις 7 Μαΐου, ο κ. Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο τον ευχαρίστησε για το «προσωπικό ενδιαφέρον» του για την «προστασία» της μονής και του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της, ενώ μάλιστα υπεγράφη και Κοινή Διακήρυξη, η οποία προέβλεπε μεταξύ άλλων και εμβάθυνση της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου.

Η επιχειρούμενη ανατροπή του καθεστώτος της Μονής της Αγίας Αικατερίνης Σινά, αποδεικνύει την προχειρότητα με την οποία χειρίζεται τα ιδιαιτέρως ευαίσθητα εκκλησιαστικά θέματα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και το σημαντικό έλλειμμα αξιοπιστίας της, το οποίο εκτός από το εσωτερικό, παράγει ιδιαιτέρως δυσμενή αποτελέσματα και στις διεθνείς σχέσεις της χώρας.

Η κυβέρνηση, οφείλει να προβεί άμεσα στην απαραίτητη ενημέρωση για τους λόγους για τους οποίους η αιγυπτιακή πλευρά αποκλίνει από την συνεννόηση Μητσοτάκη - Σίσι, και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να στηρίξει εμπράκτως την αυτόνομη Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Όρους Σινά» επισημαίνει η ανακοίνωση.

Νατσιός: «Η Ιστορική Ιερά Μονή του Σινά μπαίνει σε σκοτεινές και κρίσιμες ημέρες»

Δήλωση σχετικά με την απόφαση της αιγυπτιακής κυβέρνησης να κλείσει τη Μονή Σινά και να δημεύσει την περιουσία της, έκανε και ο Πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ κ. Δημήτρης Νατσιός.

«Η Ιστορική Ιερά Μονή του Σινά μπαίνει σε σκοτεινές και κρίσιμες ημέρες. Με μια κατάφωρα άδικη απόφαση του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου τα περιουσιακά στοιχεία της Ιεράς Μονής αρπάζονται από το Αιγυπτιακό Δημόσιο. Οι προσωπικές ευθύνες του Πρωθυπουργού είναι τεράστιες! Υποτίθεται ότι είχε αναλάβει προσωπικά τις διαπραγματεύσεις και το είχε επιλύσει. Αντ' αυτού ένα ακόμη δικό του Βατερλό!»

Ελληνική Λύση: «Έχουμε πλέον να κάνουμε με μία κυβέρνηση εθνικής συρρίκνωσης»

Οργισμένη ανακοίνωση εξέδωσε επίσης η Ελληνική Λύση για τη Μονή του Σινά.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύεται “κυβέρνηση της εθνικής καταστροφής”» σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση, επισημαίνοντας: «Επί χρόνια μας παρουσίαζαν τον Κυρ. Μητσοτάκη ως τον “πρωθυπουργό τον διεθνών επαφών και επιτυχιών”. Αφού λοιπόν παραχωρήσαμε στην Αίγυπτο μέρος της ΑΟΖ και της Εθνικής Κυριαρχίας με την καταστροφική συμφωνία της “μειωμένης επήρειας”, έρχονται τώρα οι Αιγύπτιοι, μετά την “διθυραμβική συνάντηση” Μητσοτάκη – Σίσι και ξεριζώνουν την Ορθοδοξία από την Ιστορική Μονή του Σινά χωρίς καν να ενημερώσουν την Ελλάδα».

Σύμφωνα με το Γραφείου Τύπου του κόμματος: «Έχουμε πλέον να κάνουμε με μία κυβέρνηση-ολετήρα, μια κυβέρνηση -αποτυχίας, μια κυβέρνηση εθνικής συρρίκνωσης και -δυστυχώς- προδοσίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.