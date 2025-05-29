Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή την υπόθεση της Μονής Σινά, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή διεθνή ανυποληψία και περιθωριοποίηση της Ελλάδας. Ο κ. Σαμαράς ζητεί άμεση και παγκόσμια κινητοποίηση για την προστασία του ιστορικού μοναστηριού, το οποίο χαρακτήρισε «πνευματικό φάρο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Σαμαρά:

Λίγες μόλις ημέρες μετά την αδιανόητη απόφαση για την ένταξη της Τουρκίας στους αμυντικούς εξοπλισμούς της Ευρώπης, παρακολουθούμε και την απίστευτη απόφαση της Αιγύπτου να δημεύσει τον πνευματικό φάρο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού: Τη Μονή Σινά, την αρχαιότερη Ορθόδοξη Χριστιανική Μονή!

Είναι πρωτοφανής και οδυνηρή η διεθνής ανυποληψία και περιθωριοποίηση της Ελλάδας. Τρέχουμε διαρκώς πίσω απο τις εξελίξεις.

Απαιτείται εδώ και τώρα κινητοποίηση, παγκόσμια, για τη Μονή Σινά.

Με όλο το διπλωματικό κεφάλαιο του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, από κοινού.

Πηγή: skai.gr

