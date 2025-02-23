Στην τηλεδιάσκεψη ηγετών που διοργανώνει το Κίεβο για τη συμπλήρωση τριών ετών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, θα λάβει μέρος στις 11 π.μ αύριο Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είχε το Σάββατο τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον οποίο συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις. Τόνισε ότι τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία και ότι σε αυτή εναπόκειται να αποφασίσει για το αποδεκτό ειρηνευτικό πλαίσιο.

Πηγή: skai.gr

