Αποκλειστικό βίντεο του CNN αποκαλύπτει πως το μεγαλύτερο και πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald R. Ford, υπέστη σοβαρές ζημιές τον Μάρτιο, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε ενώ βρισκόταν σε επιχείρηση στη Μέση Ανατολή.

Τότε, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ εξέδωσε μια σύντομη ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι η πυρκαγιά είχε «τεθεί υπό έλεγχο», ότι δύο ναύτες είχαν λάβει ιατρική περίθαλψη για «τραυματισμούς που δεν έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή τους» και ότι το αεροπλανοφόρο ήταν «πλήρως επιχειρησιακό».

Ωστόσο, το βίντεο που αποκαλύπτει το αμερικανικό δίκτυο δείχνει πως η πυρκαγιά ήταν πιο σοβαρή και καταστροφική από ό,τι έλεγε το Πολεμικό Ναυτικό. Όπως φαίνεται στις εικόνες, οι κουκέτες όπου κοιμούνταν οι ναύτες καταστράφηκαν ολοσχερώς. Τα κρεβάτια κάηκαν, το μέταλλο έλιωσε, ενώ ζημιές υπέστη και η οροφή. Καλώδια κρέμονταν από το ταβάνι και στάχτη κάλυπτε τα πάντα.

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«Πίστευα ότι θα χάναμε το πλοίο»

«Πραγματικά πίστευα ότι θα χάναμε το πλοίο. Ή θα πολεμούσαμε ή θα πεθαίναμε», δήλωσε στο CNN ένας ναύτης του USS Gerald R. Ford, περιγράφοντας όσα έζησε. Το σύστημα πυρόσβεσης του πλοίου δεν λειτούργησε, με αποτέλεσμα οι ναύτες να προσπαθούν απεγνωσμένα να σβήσουν τη φωτιά μόνοι τους, όπως περιγράφουν μάρτυρες.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι η ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού υποτίμησε τις επιπτώσεις που είχε η πυρκαγιά στο «Ford», το οποίο βρισκόταν στην Ερυθρά Θάλασσα υποστηρίζοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Επίσης, η πυρκαγιά όντως επηρέασε τις επιχειρησιακές του δυνατότητες.

Πέρασαν δύο ημέρες προτού το «Ford» καταφέρει να πραγματοποιήσει ξανά αποστολές, δήλωσε τον Απρίλιο ο Αρχηγός Ναυτικών Επιχειρήσεων, Ναύαρχος Ντάριλ Κόντλ, γι΄ αυτό και το πλοίο αναγκάστηκε να κατευθυνθεί προς το λιμάνι της Σούδας για επισκευή.

Όταν ρωτήθηκε για την έκταση της πυρκαγιάς και τη δυσλειτουργία του συστήματος πυρόσβεσης, εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού δήλωσε στο CNN πως «η έρευνα για την πυρκαγιά είν αι σε εξέλιξη».

Το πλήρωμα του «Ford» χρειάστηκε περίπου 30 ώρες για να σβήσει τη φωτιά και να καθαρίσει τον χώρο, ενώ περίπου 600 ναύτες δεν μπόρεσαν να κοιμηθούν στις κουκέτες τους λόγω των ζημιών.

Δεν λειτούργησε το σύστημα πυρόσβεσης

«Δεν έπρεπε να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο. Το σύστημα πυρόσβεσης που είναι ενσωματωμένο στο πλοίο έπρεπε να την είχε σβήσει», συνέχισε ο ίδιος ναύτης. «Όλοι μαζί βοηθήσαμε για να σβήσει η φωτιά», σημείωσε.

«Οι μεγάλες πυρκαγιές αποτελούν πάντα μια πρόκληση, και αυτή ήταν μια σοβαρή πυρκαγιά που ξεκίνησε από το πλυντήριο και το στεγνωτήριο», δήλωσε ο Ναύαρχος Κόντλ στο CNN μετά την επιστροφή του «Ford» στο λιμάνι βάσης του στη Βιρτζίνια. «Το πλήρωμα το χειρίστηκε εξαιρετικά, την αντιμετώπισε με θάρρος και επιδεξιότητα και ουσιαστικά επανήλθε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα μέσα σε λίγες μέρες», σημείωσε.

Το πλοίο αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων έπαιξε κεντρικό ρόλο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Τα αεροσκάφη και τα οπλικά συστήματα του «Ford» έπληξαν αρκετούς ιρανικούς στόχους, ωστόσο το τεράστιο αεροπλανοφόρο δεν χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για επίθεση.

Η δύναμη κρούσης βρισκόταν υπό συνεχή απειλή από εχθρικούς πυραύλους και drones, ανέφεραν οι ναυτικοί.

Ο ναύτης που έδωσε συνέντευξη στο CNN θυμήθηκε ότι, σε κάποια στιγμή, όταν το «Ford» βρισκόταν στην Ερυθρά Θάλασσα, είδε μια πορτοκαλί λωρίδα στον ουρανό, με ιρανικά πυρομαχικά να εμφανίζονται στον ορίζοντα. Όταν ιρανικοί πύραυλοι ή drones πλησίαζαν σε συγκεκριμένη απόσταση από το αεροπλανοφόρο «σήμαινε συναγερμό, λέγοντάς μας να περιμένουμε χτύπημα και να λάβουμε μέτρα περιορισμού των ζημιών», εξήγησε ο ναύτης.

Η πυρκαγιά όμως δεν ήταν το μόνο πρόβλημα που αντιμετώπισε το προσωπικό στο αεροπλανοφόρο. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα ήταν πως οι τουαλέτες βούλωναν συνεχώς και τα περιττώματα ξεχείλιζαν.

«Αν βρισκόσουν στο μπροστινό τμήμα του πλοίου, έπρεπε να περπατήσεις μέχρι το πίσω τμήμα για να βρεις μια τουαλέτα που λειτουργούσε», σημείωσε ο ναύτης.

Σημειώνεται πως το Gerald R. Ford, που τέθηκε σε υπηρεσία το 2017, είναι πιο τεχνολογικά προηγμένο από τα 11 αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ και το σύμβολο της ναυτικής ισχύος της χώρας.

Επιμέλεια: Αναστασία Κιτσικώστα

Πηγή: skai.gr

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