Προκαταρκτική έρευνα για αναρτήσεις που προτρέπουν σε βιαιοπραγίες στις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη

Προκαταρκτική έρευνα με αφορμή αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προτρέπουν σε βιαιοπραγίες την ερχόμενη Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, ημέρα που συμπληρώνονται δύο χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, θα διεξαχθεί από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος, με εντολή του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αριστείδη Κορέα.

Την έρευνα θα διενεργήσει το ηλεκτρονικό έγκλημα για να ταυτοποιήσει τους χρήστες που έχουν κάνει τις εν λόγω αναρτήσεις, και να διαπιστωθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη αξιόποινων πράξεων.

