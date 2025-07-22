«Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν δεσμεύσεις περιουσιών για όσους έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον υπουργό, οι δεσμεύσεις αυτές θα γίνουν με εισαγγελική παραγγελία και σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Παρότρυνε δε, όσους έχουν λάβει παρανόμως ποσά να τα επιστρέψουν οικειοθελώς καθώς είναι προφανές ότι αυτό θα ληφθεί υπόψιν στην ποινική τους αξιολόγηση.

Διευκρίνισε ωστόσο, ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν σε κάθε περίπτωση από τη Δικαιοσύνη.



Πηγή: skai.gr

