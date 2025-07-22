Η συμμετοχή της Chevron στις έρευνες, «κλειδί» για «ήρεμα νερά»

Του Αντώνη Αντζολέτου

Όλοι αναρωτιούνται πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η επαμφοτερίζουσα στάση της Λιβύης που από τη μια επιδίδεται σε ένα μπαράζ ρηματικών διακοινώσεων και χαρτών προς τον ΟΗΕ και την ίδια ώρα θέλει να έχει και έναν ανοιχτό δίαυλο διαλόγου με την Ελλάδα. Το «άρωμα» Τουρκίας που αναδίδει όλη αυτή η κινητικότητα δεν μπορεί να κρυφτεί και ήδη εκτιμάται από την ελληνική πλευρά. Ό,τι ισχυρίζεται η αφρικανική χώρα ταυτίζεται με την τουρκική αντίληψη ότι τα νησιά στερούνται υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο παραμένει ένα «εργαλείο» προκειμένου να γίνει ένα «παζάρι» τόσο με την Ευρώπη όσο και με την Ελλάδα. Η Λιβύη εισέρχεται κατά 46.000m2 σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Το ζητούμενο είναι να μην μπει η Ελλάδα σε νέες καλοκαιρινές «περιπέτειες» με δεδομένο πως υπάρχουν μια σειρά από ανοιχτά θέματα - κατά την οπτική της Άγκυρας - όπως η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, αλλά και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Σύμφωνα με την κυβέρνηση και τα δυο πλάνα θα προχωρήσουν κανονικά. Για το δεύτερο, μάλιστα η κυβερνητική απάντηση δόθηκε τη Δευτέρα. Ο πρωθυπουργός, δίνοντας στη δημοσιότητα τους χάρτες, εξήγησε χθες πως οι σχετικές περιβαλλοντικές μελέτες για το Ιόνιο και τις νότιες Κυκλάδες τίθενται σε δημόσια διαβούλευση προκαλώντας την έντονη, αλλά αναμενόμενη αντίδραση της Τουρκίας. Στη δύσκολη θερινή «εξίσωση» θα πρέπει να μπουν και οι άτυπες συζητήσεις που ξεκίνησαν στη Νέα Υόρκη για το κυπριακό την περασμένη εβδομάδα. Η Τουρκία δείχνει το σκληρό της πρόσωπο τόσο με τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν όσο και με όσα είπε ο ηγέτης του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ.

Σε σχέση με τις έρευνες για υδρογονάνθρακες έμπειροι αναλυτές υποστηρίζουν πως η αμερικανική Chevron δεν πρόκειται να πτοηθεί από αυτά που συμβαίνουν. Η τουρκολιβυκή πλευρά προσπαθεί να κάνει όσο πιο πολύ «θόρυβο» μπορεί προκειμένου να αποτρέψει τις εταιρίες να δραστηριοποιηθούν στα οικόπεδα «Κρήτη 1» και «Κρήτη 2» νότια του νησιού. Εάν οι μεγάλοι κολοσσοί αγνοήσουν όλες αυτές τις απειλές, τότε η κατάργηση του τουρκολιβυκού μνημονίου ουσιαστικά θα πραγματοποιηθεί στην πράξη. Το τι θα γίνει ακριβώς θα το γνωρίζουμε στις 10 Σεπτεμβρίου, οπότε λήγει και ο διαγωνισμός που έχει προκηρύξει το ελληνικό υπουργείο Ενέργειας.

Δεν είναι τυχαίο πως στον χάρτη του διεθνούς διαγωνισμού του Εθνικού Οργανισμού Πετρελαίου (NOC) της Λιβύης για τη χάραξη των υπό παραχώρηση blocks ελήφθη υπόψη η μέση γραμμή με την Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, καθώς την καταγραφή του τουρκολιβυικού μνημονίου δεν θα την έπαιρνε κανείς στα σοβαρά και καμία εταιρία δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να εμπλακεί. Οι κινήσεις που γίνονται είναι προσεκτικές με την ελληνική πλευρά να υπολογίζει και στην παρέμβαση του αμερικανικού παράγοντα αν χρειαστεί. Για πολλούς ήταν δεδομένο πως οι επισκέψεις του Γιώργου Γεραπετρίτη στη Λιβύη δεν θα μπορούσαν να έχουν σημαντικά αποτελέσματα με δεδομένο πως η Τουρκία έχει προλάβει παρέχοντας ήδη οικονομική και στρατιωτική βοήθεια κάνοντας άνοιγμα και προς τα ανατολικά της χώρας. Αναμένεται και η επόμενη κίνηση του στρατάρχη Χαφτάρ που το τελευταίο διάστημα έχει αλλάξει στρατόπεδο, καθώς η Βεγγάζη ετοιμάζεται να κυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Αυτό θα πρέπει να αποτραπεί. Η Τουρκία χρησιμοποίησε τη Λιβύη να βγει μπροστά ως «αντάρτης», καθώς ο Ταγίπ Ερντογάν αν τα έβαζε ευθέως με τη Chevron θα ήταν σαν να βάζει απέναντί του τον Ντόναλντ Τραμπ.

Έτσι και αλλιώς ετοιμάζεται η απάντηση της Αθήνας σε όλα όσα ισχυρίζεται η Τρίπολη καταγγέλλοντας με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία το ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο που μπήκε στη ζωή μας τον Νοέμβριο του 2019. Ξεχάστηκε για κάποια διάστημα, όμως πλέον επανήλθε δυναμικά υπενθυμίζοντας πως η διπλωματία πρέπει να είναι πάντα «ξάγρυπνη» και σε ετοιμότητα.

