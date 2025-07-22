ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η παραίτηση του γραμματέα Νομαρχιακής Ηρακλείου που «διευκόλυνε» την παράταξη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μονόδρομος φαίνεται πως ήταν η παραίτηση του Γραμματέα της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου Λάμπρου Αντωνόπουλου από τη θέση του αλλά και η προσωρινή αναστολή της κομματικής του ιδιότητας με δεδομένο ότι στην Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζουν ότι δεν δέχονται κανέναν συμψηφισμό και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει διαμηνύσει ότι δεν θα δεχτεί καμία σκιά στο κόμμα σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις απευθείας επικοινωνίες αλλά και μέσω τρίτων με τον γραμματέα του κόμματος Ανδρέα Σπυρόπουλο ο Λάμπρος Αντωνόπουλος ενημέρωσε με επιστολή του για την πρόθεση του να διευκολύνει ουσιαστικά την παράταξη.

«Είναι προφανές ότι η επιχειρούμενη από συγκεκριμένους κύκλους σύνδεση του ονόματός μου με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γίνεται με αποκλειστικό στόχο να πληγεί το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο μιας απέλπιδας απόπειρας πολιτικού «συμψηφισμού» και θα πέσει στο κενό.

Παρά ταύτα και μόνο οι ως άνω αναφορές στο πρόσωπό μου καθιστούν μονόδρομο την παραίτησή μου» αναφέρει ο μέχρι πρότινος γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος τονίζει ότι επέστρεψε τα χρήματα που είχε λάβει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για λόγους ευθιξίας. Τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών ανέφεραν ότι το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ είχε λάβει επιχορήγηση για στρέμματα που δήλωνε ως βοσκοτόπια σε Τήνο και Εύβοια. Πάντως, στελέχη της πράσινης παράταξης επισημαίνουν ότι οποίος έχει λάβει επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν σημαίνει ότι παρανομεί, σημειώνουν ότι το στέλεχος τους επέστρεψε το ποσό για λόγους ευθυξίας και κάνουν λόγο για κομματικές σπέκουλες.

Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε την πρόταση του κόμματος προς την πλειοψηφία, να στηρίξει την Προανακριτική του ΠΑΣΟΚ για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Ψηφίζω όποια εξεταστική θέλουν, -από όποτε θέλουν-, αρκεί να ψηφίσουν την προανακριτική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, γιατί αν δεν υπερψηφιστεί παραγράφεται η έρευνα για τον κ. Βορίδη και αμνηστεύεται ο κ. Αυγενάκης για τα ποινικά αδικήματα που περιγράφονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για πολλοστή φορά η κυβέρνηση δεν επιτρέπει στη δικαιοσύνη να διερευνηθούν οι υπουργοί της. Εμείς δεν δικάζουμε» υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Την ίδια ώρα πυρά με κατεύθυνση και προς το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και τοξικότητα.

Η κόντρα κυβερνητικού εκπροσώπου και προέδρου του ΠΑΣΟΚ συνεχίστηκε και επί των προτάσεών τους για τη σύσταση εξεταστικής και προανακριτικής αντίστοιχα με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προχωρά, σε ανάρτηση όπου παραθέτει δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που απέρριπταν τις εξεταστικές επιτροπές και τον Κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λειτουργεί με χρονοκαθυστέρηση.

«Εκτός από το σόου της αναξιοπιστίας που θα μας κοστίσει περίπου 1 δις ευρώ το ερώτημα παραμένει: η ΝΔ θα στηρίξει ή όχι την πρότασή μας για σύσταση προανακριτικής επιτροπή;» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.«Λειτουργεί με μια εβδομάδα χρονοκαθυστέρηση ο κ Ανδρουλάκης. Μέχρι τώρα δυστυχώς οι εξεταστικές επιτροπές δεν έχουν επιτελέσει το στόχο τους μέχρι και ελπίζουμε αυτή τη φορά το πολιτικό σύστημα να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να λειτουργήσει σωστά μια εξεταστική επιτροπή» απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης.

Στο κόκκινο το θερμόμετρο στη Βουλή

Επίθεση στην Κυβέρνηση εφ’ όλης της ύλης αναμένεται να εξαπολύσει από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την διάρκεια της συζήτησης για την αποδοχή ή μη της πρότασης για την άσκηση δίωξης για την ενδεχόμενη τέλεση από τον κ. Καραμανλή Κωνσταντίνο του Αχιλλέως, πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών του αδικήματος «της παράβασης καθήκοντος», μετά και την ολοκλήρωση των εργασιών της Προκαταρκτικής Επιτροπής. Τη μάχη στη Βουλή θα δώσουν επίσης η Μιλένα Αποστολάκη, η Ευαγγελία Λιακούλη και ο Γιώργος Μουλικιώτης που ήταν μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής αλλά και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος. Σύμφωνα με πληροφορίες οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προσανατολίζονται να αποχωρήσουν από τη μυστική ψηφοφορία καταγγέλλοντας τη στάση της πλειοψηφίας της Επιτροπής, για αντισυνταγματικές, αντιθεσμικές και παράνομες μεθοδεύσεις, με στόχο την αμνήστευση του πρώην υπουργού και τη συγκάλυψη των ποινικών ευθυνών.

Πηγή: skai.gr

