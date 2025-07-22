Ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του πορίσματος της προανακριτικής επιτροπής για τον Κώστα Καραμανλή και τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών. Στις 19:00 διεκόπη η συνεδρίαση και ξεκίνησε η διαδικασία για την ψηφοφορία.

Σημειώνεται ότι αποχώρησαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΠΑΣΟΚ και ΝΙΚΗ από τη συζήτηση επί του πορίσματος της προανακριτικής για τον Καραμανλή στην Ολομέλεια, ενώ αποχωρεί και η Νέα Αριστερά.

Την κυβέρνηση στη συζήτηση θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Κατά τη συζήτηση της πρότασης στην Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Κανονισμού της Βουλής (ΚτΒ) μπορεί εάν θελήσει να τοποθετηθεί προς το Σώμα ο πρώην υπουργός, εάν και σύμφωνα με πληροφορίες αυτό δεν αναμένεται. Η απόφαση επί της πρότασης του πορίσματος της πλειοψηφίας θα ληφθεί με τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας επί κάλπης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αυτή υπολογίζεται να ξεκινήσει γύρω στις 9 το βράδυ. Στην ψηφοφορία, σύμφωνα με τον ΚτΒ, δεν λαμβάνει μέρος ο ελεγχόμενος πρώην υπουργός. Η απόφαση αποδοχής ή απόρριψης της πρότασης της πλειοψηφίας για άσκηση δίωξης κατά του πρώην υπουργού Υποδομών θα πρέπει να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία του όλου του αριθμού των βουλευτών, δηλαδή τουλάχιστον 151 ψήφων.

Πηγή: skai.gr

