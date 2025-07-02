ΟΠΕΚΕΠΕ-Νέοι διάλογοι: Τα ρουσφετάκια, τα κρασιά του υπουργού και τα κλειδωμένα ΑΦΜ

Του Γιάννη Ανυφαντή

Για έκτη συνεχόμενη ημέρα συγκλονίζεται η Βουλή από τους «καυτούς» διαλόγους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις αποκαλύψεις να ξετυλίγουν το "κουβάρι" ενός συστήματος που πίεζε με πολλούς τρόπους, μέσω του Οργανισμού, προκειμένου να μη γίνουν λεπτομερείς έλεγχοι και να "ξεμπλοκάρουν" ΑΦΜ που δεν είχαν κανένα αντίκρισμα.

Σε διάλογο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας μεταξύ του τότε πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκου Μπαμπασίδη και του παραιτηθέντος πλέον γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργου Στρατάκου, γίνεται αναφορά στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστο Κέλλα.

Γιώργος Στρατάκος: Ο Κέλλας τι ήθελε;

Κυριάκος Μπαμπασίδης: Κάτι ρουσφετάκια.

Γιώργος Στρατάκος: Ό,τι να ναι ρε μ…

Κυριάκος Μπαμπασίδης: (Γέλια)

Γιώργος Στρατάκος: Δεν μπορεί λέει χωρίς αυτά, δεν ζει χωρίς αυτά.

Κυριάκος Μπαμπασίδης: Ε, μου έφερε λέει τα κρασιά ο υπουργός, είναι για όλους.

Στις 14 Οκτωβρίου 2024, ο τότε αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Λευτέρης Ζερβός και ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος Δημήτρης Ντογκούλης φέρονται να επικοινωνούν:

Λευτέρης Ζερβός: Άμα είναι να διαλύσει όλο το σύστημα ο Μπαμπασίδης με τις πλάτες που έχει, θα έχουν λόγο ύπαρξης αυτοί οι υπουργοί;

Δημήτρης Ντογκούλης: Ο Μπαμπασίδης είναι αυτός που τα κάνει όλα. Είναι γκάνγκστερ και μου είπε και ο Τσιάρας ότι τον έχει γ…. ένας Μπαμπασίδης.

Λευτέρης Ζερβός: Ναι τον έχει γ…., αλλά δεν κάνει τίποτα.

Την ίδια στιγμή, στην κατάθεσή του στην Ευρωπαία Εισαγγελέα στις 26.02.25 ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Βαγγέλης Σημανδράκος φέρεται να υποστηρίζει: «Τον Οκτώβρη του ‘23 η πίεση είναι αφόρητη από τον κύριο Αυγενάκη επειδή δεν πληρώθηκαν και πάλι 6.000 ΑΦΜ. Και μετέφερε την πίεση και σε άλλους στην κυβέρνηση».

Την ίδια ώρα, σε νέα συνομιλία μεταξύ του υφυπουργού Χρήστου Κέλλα με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκο Μπαμπασίδη (21.11.2024) γίνεται αναφορά και στον περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρο Καχριμάνη:

Χρήστος Κέλλας: Τι έγινε πάλι;

Κυριάκος Μπαμπασίδης: Φύγανε οι αντιπρόεδροι και πηγαίνουν πάνω στον Καχριμάνη που τα έχει κάνει θάλασσα με τις παράνομες εκτάσεις που έχει δώσει.

Χρήστος Κέλλας: Ναι.

Κυριάκος Μπαμπασίδης: Και πάει να συναντιούνται και δεσμεύονται να τα διορθώσουμε εμείς.

Χρήστος Κέλλας: Ναι.

