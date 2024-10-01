Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Νίκος Φαραντούρης

«Ξεκινάμε. Με αίσθημα ευθύνης και πίστη στις αξίες και τις αρχές μας, καταθέτω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία» 

Φαραντούρης

Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και επίσημα ο Νίκος Φαραντούρης, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες.

«Ξεκινάμε. Με αίσθημα ευθύνης και πίστη στις αξίες και τις αρχές μας, καταθέτω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Ηγεσία εσωκομματικές εκλογές
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark