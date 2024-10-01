Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και επίσημα ο Νίκος Φαραντούρης, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες.
«Ξεκινάμε. Με αίσθημα ευθύνης και πίστη στις αξίες και τις αρχές μας, καταθέτω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία».
Ξεκινάμε. Με αίσθημα ευθύνης και πίστη στις αξίες και τις αρχές μας, καταθέτω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) October 1, 2024
Ο ΣΥΡΙΖΑ Μπροστά.#Syriza_Mprosta pic.twitter.com/q2LQneBjep
- Μητσοτάκης στη Βουλή: «Η Ελλάδα θα έχει επιτέλους Κτηματολόγιο το 2025»
- Ανδρουλάκης στον ΣΚΑΪ: «Το ΠΑΣΟΚ μπορεί πλέον να εκλέξει πρωθυπουργό - Ο Λοβέρδος μάς στέρησε τη 2η θέση στις Ευρωεκλογές»
- Ανάρτηση Μητσοτάκη για διόδια: «Από σήμερα όσοι διασχίζουν την Κεντρική Ελλάδα, θα πληρώνουν μειωμένα διόδια έως €3»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.