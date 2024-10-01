Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και επίσημα ο Νίκος Φαραντούρης, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες.

«Ξεκινάμε. Με αίσθημα ευθύνης και πίστη στις αξίες και τις αρχές μας, καταθέτω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία».

Ο ΣΥΡΙΖΑ Μπροστά.#Syriza_Mprosta pic.twitter.com/q2LQneBjep — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) October 1, 2024

Πηγή: skai.gr

