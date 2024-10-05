Τροπολογία που αφορά σε «προσβλητικές αναφορές για διαπλοκή» κατέθεσαν οι Θανασης Θεοχαρόπουλος και Κώστας Ζαχαριάδης, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, προκειμένου αυτήν να συμπεριληφθεί στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

«Το σχέδιο πολιτικής απόφασης είναι ένα κείμενο που είναι προωθητικό και πολιτικά και προγραμματικά. Δυστυχώς δεν το υποστηρίζει όπως φαίνεται ο πρώην πρόεδρος Στέφανος Κασσελάκης με βάση όσα υποστήριξε στο βίντεο χθες (για προοδευτικό χώρο, διαπλοκή κ.ά)», ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος κατά την τοποθέτηση του στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

Σημείωσε ότι «προσβλητικές αναφορές για πραξικοπήματα, εκτροπές, χούντες, διαπλοκές δεν έχουν καμιά σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι δυνατόν να ακούγονται εδώ». Κατά πληροφορίες, ο ίδιος μαζί με τον Κώστα Ζαχαριάδη κατέθεσαν τροπολογία για το ζήτημα των προσβλητικών αναφορών αυτών προκειμένου να συμπεριληφθεί στην απόφαση της ΚΕ.

Ειδικότερα, ο κ. Θεοχαρόπουλος είπε ότι «η τοξικότητα πλέον έχει ονοματεπώνυμο: Στέφανος Κασσελάκης. Κατηγορεί για διαπλοκή το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν αγωνισθεί απέναντι στη διαπλοκή και έχουν πολεμηθεί από την διαπλοκή. Ντροπή». «Ακούστηκαν και σήμερα κατηγορίες ότι δεν είναι δημοκρατικό το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Είναι δυνατόν; Ο μόνος που το αμφισβήτησε εμπράκτως με τις πράξεις του αυτό είναι ο Στέφανος Κασσελάκης που είχε προχωρήσει σε τακτικές δολοφονίας χαρακτήρων, στοχοποίηση, κατασκευή εσωτερικών εχθρών κ.α. Κατηγορεί ο Στέφανος Κασσελάκης την Κ.Ε. για τις αποφάσεις της, η οποία ήταν η ίδια μέχρι το καλοκαίρι που ψήφιζε τις προτάσεις του ίδιου. Όταν τον καταψήφισε έγινε απονομιμοποιημένη! Τέτοια αντίληψη περί Δημοκρατίας», είπε. Υποστήριξε ότι «όλα αυτά δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα συλλογικά από το κόμμα», προτείνοντας «για αυτό να αποφασίσουμε σήμερα τα εξής με προσθήκη στην σημερινή απόφαση: ‘Προσβλητικές αναφορές σε βάρος στελεχών, μελών και του ίδιου του κόμματος για δήθεν εξυπηρέτηση σχεδίων της διαπλοκής, είναι απαράδεκτες και καταδικαστέες. Τραυματίζουν την ενότητα του κόμματος, προσβάλλουν την προσωπικότητα των μελών και είναι αντίθετες με τις καταστατικές και θεμελιώδεις αρχές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία'».

Ο κ. Θεχοαρόπουλος τόνισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ οφείλει και θα προχωρήσει μπροστά», προσθέτοντας ότι «η βάση θα καταψηφίσει τον Στέφανο Κασσελάκη και θα εκλέξει νέα ηγεσία. Μακριά από την τοξικότητα και την εσωστρέφεια. Και με δύο στόχους την ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και την απεύθυνση για μια μεγάλη προοδευτική συμμαχία».

Πηγή: skai.gr

