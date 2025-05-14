Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές χωρίς να λείψουν ούτε φέτος οι καταγγελίες για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές.

Οι κάλπες στα ΑΕΙ της επικράτειας έκλεισαν λίγο μετά τις 7μ.μ. και οι φοιτητικές παρατάξεις, για μία ακόμη χρονιά, αναμένεται να εκδώσουν ξεχωριστά αποτελέσματα.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με ανακοίνωσή της μόλις άνοιξαν οι κάλπες « καλεί κάθε φοιτητή και φοιτήτρια να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα και να αφήσει στο «διαβάστηκε», όσους επιλέγουν να μένουν αγκυλωμένοι σε παρωχημένες αντιλήψεις και να απέχουν από κάθε ουσιαστική συμβολή στη βελτίωση των Πανεπιστημίων.

Ο Γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, Κυριαζής Σωτηρίου, δήλωσε: «Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αποτελεί διαχρονικά τη μόνη προοδευτική δύναμη μέσα στα ελληνικά Πανεπιστήμια που, με σοβαρότητα, αναδεικνύει τα πραγματικά προβλήματα των φοιτητών, προτείνοντας λύσεις. Καλούμε λοιπόν τις φοιτήτριες και τους φοιτητές να στηρίξουν τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και να αφήσουν στο «διαβάστηκε» όσους με τη στάση του δυσφημίζουν το δημόσιο Πανεπιστήμιο και ταλαιπωρούν χιλιάδες φοιτητές, προσκολλημένοι σε μικροκομματικές αγκυλώσεις. Σήμερα θα μιλήσει η πλειοψηφία των φοιτητών και η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ θα είναι για 38η συνεχόμενη φορά πρώτη δύναμη».

Εκ μέρους της Πανσπουδαστικής Κίνησης Συνεργασίας, ωστόσο αναφέρονται καταγγελίες για προσπάθεια εκ μέρους της Δ.Α.Π-ΝΔΦΚ να αλλοιωθεί το αποτέλεσμα και να υπονομευθεί η εκλογική διαδικασία.

Αναλυτικότερα, καταγγέλλεται ότι στελέχη της ΟΝΝΕΔ απέκλειαν την κατάθεση ψηφοδελτίου της Πανσπουδαστικής, μεταξύ άλλων στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ, στη ΣΔΟ ΔΙΠΑΕ Σερρών, στην Κοινωνική Θεολογία και τη Θεολογία του ΕΚΠΑ. Επιπλέον, καταγγέλλεται ότι στο Σύλλογο Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Χίο, στέλεχος της ΔΑΠ ψήφισε για άλλον φοιτητή χρησιμοποιώντας το πάσο του, ενώ στο Σύλλογο Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, νωρίς το πρωί, ''ψηφοφόρος'' της ΔΑΠ προσπάθησε να ψηφίσει χωρίς κανένα έγκυρο αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας.

«Καθαρή νίκη» εκτιμά η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Καθώς ολοκληρώνεται η εκλογική διαδικασία και οι κάλπες των φοιτητικών εκλογών ανά την Ελλάδα σταδιακά κλείνουν, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ εκτιμά ότι θα καταγράψει την 38η συνεχόμενη νίκη της. Σύμφωνα με στελέχη της παράταξης από όλη τη χώρα, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αναμένεται να κινηθεί σε αντίστοιχα με πέρσι επίπεδα όσον αφορά τον απόλυτο αριθμό των ψήφων της, αυξάνοντας ελαφρώς τα πανελλαδικά της ποσοστά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, η νίκη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αναμένεται να είναι καθαρή, «παρά το γεγονός ότι η Πανσπουδαστική, η φοιτητική παράταξη του ΚΚΕ, για άλλη μια χρονιά διασπά την εκλογική διαδικασία σε σειρά φοιτητικών Συλλόγων», αναφέρεραι χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει η ΔΑΠ, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, σε σχολές της Αλεξανδρούπολης και σε δεκάδες φοιτητικούς Συλλόγους της χώρας, η Πανσπουδαστική οργανώνει εκλογές χωρίς τη συμμετοχή καμίας άλλης παράταξης, δημιουργώντας κάλπες – «φαντάσματα» και χωρίς να αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των επίσημων φοιτητικών Συλλόγων.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της ΔΑΠ, με ενσωμάτωση 60 φοιτητικών Συλλόγων, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ κινείται σε ποσοστά της τάξης του 46%. Δεύτερη με μεγάλη απόσταση είναι η Πανσπουδαστική, η οποία αυτή τη στιγμή λαμβάνει 30%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η ΠΑΣΠ με 7% και στην τέταρτη θέση η ΕΑΑΚ με 5%.

Πηγή: skai.gr

