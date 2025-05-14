ΤΟ ΥΠΕΞ χαιρετίζει τον διορισμό του Γιοχάνες Χαν ως Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό

Το ΥΠΕΞ χαιρετίζει τον διορισμό του Γιοχάνες Χαν ως Ειδικού Απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε ανάρτησή του στο Χ το υπουργείο αναφέρει:

#Η Ελλάδα χαιρετίζει τον διορισμό του Γιοχάνες Χαν ως Ειδικού Απεσταλμένου του @Ευρωπαϊκή_Επιτροπή Πρόεδρος @vonderleyen για την #Κύπρο.

Αυτό επιβεβαιώνει την ακλόνητη υποστήριξη της ΕΕ στις προσπάθειες υπό την ηγεσία του ΟΗΕ για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το κεκτημένο της ΕΕ, προς όφελος όλων των Κυπρίων.

This reaffirms the EU’s unwavering support for UN-led efforts for a just, viable, and functional solution in accordance with the relevant UN Security Council Resolutions and the EU acquis, to the benefit of all Cypriots. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 14, 2025

Πηγή: skai.gr

