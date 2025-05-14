Λογαριασμός
ΤΟ ΥΠΕΞ χαιρετίζει τον διορισμό του Γιοχάνες Χαν ως Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό

Αυτό επιβεβαιώνει την ακλόνητη υποστήριξη της ΕΕ στις προσπάθειες για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση για το Κυπριακό αναφέρει το ΥΠΕΞ

ΥΠΕΞ

Το ΥΠΕΞ χαιρετίζει τον διορισμό του Γιοχάνες Χαν ως Ειδικού Απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε ανάρτησή του στο Χ το υπουργείο αναφέρει:

#Η Ελλάδα χαιρετίζει τον διορισμό του Γιοχάνες Χαν ως Ειδικού Απεσταλμένου του @Ευρωπαϊκή_Επιτροπή Πρόεδρος @vonderleyen για την #Κύπρο. 

Αυτό επιβεβαιώνει την ακλόνητη υποστήριξη της ΕΕ στις προσπάθειες υπό την ηγεσία του ΟΗΕ για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το κεκτημένο της ΕΕ, προς όφελος όλων των Κυπρίων.

