Ερώτηση 8 βουλευτών της ΝΔ για αναγραφή του αριθμού σταυρών προτίμησης και στις εθνικές εκλογές

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών κατέθεσαν οκτώ βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας την επέκταση της αναγραφής του αριθμού των σταυρών προτίμησης στο επιστολικό ψηφοδέλτιο, που εφαρμόστηκε στις ευρωεκλογές του 2024, και στις εθνικές εκλογές.

Οι βουλευτές υποστηρίζουν πως η συγκεκριμένη καινοτομία συνέβαλε στην ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου κατά τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων, και ζητούν την καθιέρωσή της και στις εθνικές αλλά και στις αυτοδιοικητικές εκλογές, τόσο για την επιστολική όσο και για τη δια ζώσης ψήφο.

Αναλυτικά η ερώτηση των οκτώ βουλευτών:

Στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου 2024, πέρα από την αξιέπαινη καινοτομία της επιστολικής ψήφου, εισήχθη και μια ακόμα, ήτοι η αναγραφή του αριθμού των σταυρών προτίμησης στο επιστολικό ψηφοδέλτιο.

Ως γνωστόν, το ζήτημα της καταμέτρησης των σταυρών προτίμησης έχει, στο παρελθόν, προκαλέσει πολλές διαμάχες μεταξύ υποψηφίων, αλλά και δικαστικές προσφυγές. Σε πρόσφατη αρθρογραφία του στην Καθημερινή της Κυριακής ο γνωστός περί των εκλογικών διαδικασιών Ανδρέας Δρυμιώτης σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Σταυροί: Στην επιστολική ψήφο των ευρωεκλογών προστέθηκε ένα κουτάκι όπου ο ψηφοφόρος έπρεπε να σημειώσει το πλήθος των σταυρών που έβαλε. Αυτό πρέπει να γίνει και στις εθνικές εκλογές. Είναι σε όλους γνωστό ότι κατά τη διαλογή των ψηφοδελτίων στο εκλογικό τμήμα, οι κομματικοί αντιπρόσωποι προσθέτουν σταυρούς σε υποψηφίους της προτίμησής τους. Η πρακτική αυτή, την οποία κανένας δεν γνωρίζει την έκταση, «φαλκιδεύει» την εκλογή των βουλευτών, χωρίς να επηρεάζει το εκλογικό αποτέλεσμα σε επίπεδο κομμάτων. Πρέπει να σταματήσει». (05.01.2025)

Πέρα από τον δικαιολογημένο έπαινο που οφείλεται στην ηγεσία του Υπουργείου, του οποίου σήμερα προΐσταστε, για ό,τι κάνατε, είναι εύλογο να ολοκληρωθεί αυτό το βήμα εκσυγχρονισμού και διαφάνειας με την επέκτασή του και στις εθνικές και στις αυτοδιοικητικές (δημοτικές και περιφερειακές) εκλογές.

Στο πλαίσιο αυτό, ερωτάσθε αν υπάρχει πρόθεση, σχεδιασμός και χρονοδιάγραμμα για την επέκταση της ρύθμισης αυτής . με άλλα λόγια, προτίθεστε να νομοθετήσετε υπέρ της αναγραφής του αριθμού σταυρών προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο, είτε επιστολικό είτε δια ζώσης;



Οι ερωτώντες βουλευτές

Δημήτρης Καιρίδης Βουλευτής Βορείου Τομέα Β Αθηνών

Θεόδωρος Καράογλου Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης

Μακάριος Λαζαρίδης Βουλευτής Καβάλας

Δημήτρης Μαρκόπουλος Βουλευτής Β Πειραιώς

Στυλιανός Πέτσας Βουλευτής Ανατολικής Αττικής

Γεώργιος Κωτσός Βουλευτής Καρδίτσας

Σοφία Βούλτεψη Βουλευτής Νοτίου Τομέα Β Αθηνών

Περικλής Μαντάς Βουλευτής Μεσσηνίας

Πηγή: skai.gr

