Σήμερα, Τετάρτη, πραγματοποιούνται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της επικράτειας.

Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται το θέμα της διαγραφής των επονομαζόμενων «αιωνίων» φοιτητών, τα φαινόμενα βίας και παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και η αυστηροποίηση των μέτρων που ανακοίνωσε στην τελευταία Σύνοδο των Πρυτάνεων η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, καθώς επίσης και η επικείμενη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων από την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Ως είθισται, λόγω της διεξαγωγής των εκλογών, σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα πανεπιστήμια, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτές έως τις 7 το απόγευμα. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης), προκειμένου να μπορέσουν να ψηφίσουν.

