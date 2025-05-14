Λογαριασμός
Σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια - Μέχρι τις 7 το απόγευμα ανοιχτές οι κάλπες

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης), για να μπορέσουν να ψηφίσουν

Φοιτητικές εκλογές

Σήμερα, Τετάρτη, πραγματοποιούνται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της επικράτειας.

Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται το θέμα της διαγραφής των επονομαζόμενων «αιωνίων» φοιτητών, τα φαινόμενα βίας και παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και η αυστηροποίηση των μέτρων που ανακοίνωσε στην τελευταία Σύνοδο των Πρυτάνεων η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, καθώς επίσης και η επικείμενη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων από την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Ως είθισται, λόγω της διεξαγωγής των εκλογών, σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα πανεπιστήμια, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτές έως τις 7 το απόγευμα. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης), προκειμένου να μπορέσουν να ψηφίσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

