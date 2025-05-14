Κατηγορηματική διάψευση για την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναφέρεται σε «σκανδαλώδη τροπολογία για δυνατότητα συμμετοχής συγγενικών προσώπων πολιτικών σε “offshore” εταιρίες του εξωτερικού» εξέδωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου:

«Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για δήθεν «σκανδαλώδη» τροπολογία για δυνατότητα συμμετοχής συγγενικών προσώπων πολιτικών σε “offshore” εταιρίες του εξωτερικού δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Για τον λόγο αυτό άλλωστε κανένας από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάνει την παραμικρή αναφορά για τη συγκεκριμένη τροπολογία κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας αναφέρουμε ότι η ρύθμιση ορίζει ότι:

1. Όλοι οι πολιτικοί (Πρωθυπουργός, Υπουργοί, Υφυπουργοί, Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, όσοι διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων, αρχηγοί πολιτικών κομμάτων, γενικοί και ειδικοί γραμματείς της Βουλής και της κυβέρνησης, Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι), απαγορεύεται να έχουν ή να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε εταιρία οπουδήποτε στον κόσμο.

2. ⁠Οι Δικαστές, Εισαγγελείς, Συντονιστές Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόεδροι, Διοικητές, Υποδιοικητές πιστωτικών ιδρυμάτων που ελέγχονται από το κράτος, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι και μέλη των Οικονομικών Επιτροπών των Δήμων κλπ, γενικοί διευθυντές υπουργείων, Πρόεδροι και μέλη Διοίκησης ΝΠΔΔ δεν μπορούν να έχουν ούτε να συμμετέχουν οι ίδιοι ούτε συγγενικά τους πρόσωπα, σε εξωχώριες εταιρίες (off shore), σε χώρες-φορολογικούς παραδείσους και σε χώρες που δεν συνεργάζονται φορολογικά με την Ελλάδα.

3. ⁠Οι απαγορεύσεις της περίπτωσης (2) ισχύουν και για τα πρόσωπα που συνδέονται συγγενικά με τα πρόσωπα (πολιτικούς) της περίπτωσης 1.

Πηγή: skai.gr

