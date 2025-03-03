Στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται πυρετωδώς για τις επόμενες κοινοβουλευτικές μάχες. Αύριο Τρίτη θα γίνει στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής με τη Μιλένα Αποστολάκη, την Ευαγγελία Λιακούλη, τον Παναγιώτη Δουδωνή και τον Νίκο Ανδρουλάκη να σηκώνουν το βάρος των εισηγήσεων και των ομιλιών για το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολιτευσης.

Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ δημιουργεί και νέα επιχειρήματα που θα χρησιμοποιηθούν στη Βουλή για την προανακριτική που ζητά το ΠΑΣΟΚ για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και το «μπάζωμα» του σημείου της τραγωδίας. Την πολιτική επικαιρότητα εξάλλου τις τελευταίες ώρες έχει απασχολήσει και το πού βρέθηκε το κονδύλι που χρησιμοποιήθηκε για τις εργασίες που διεξήχθησαν στον τόπο της τραγωδίας, γεγονός που πυροδότησε κόντρα ανάμεσα στο κυβερνητικό εκπρόσωπο με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Είναι δυνατόν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος να μην έχει ενημερωθεί για την εκταμίευση 647.862,80 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με υπογραφή του τότε αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ν. Παπαθανάση και του υφυπουργού Ι. Τσακίρη προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας; Δύο χρόνια μετά την τραγωδία και λίγα 24ωρα μετά τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια, ο κ. Μαρινάκης όχι μόνο δεν έλαβε το μήνυμα, αλλά επιμένει αλαζονικά στην παραπλάνηση των πολιτών», ανέφερε σε ανάρτηση του ο Κώστας Τσουκαλάς.

Στην προανακριτική επιτροπή που αναμένεται να συσταθεί, θέσεις μάχης αναμένεται να λάβουν η βουλευτής Β' Αθηνών Μιλένα Αποστολάκη, η βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη και ο Βουλευτής Βοιωτίας Γιώργος Μουλικιώτης, που αύριο δεν θα καταφέρει να παραστεί στη Βουλή λόγω σοβαρού οικογενειακού καθήκοντος, είναι η μέρα που κηδεύει τη μητέρα του.

Πρόταση δυσπιστίας με την ίδια συνταγή όπως για τα “χαλκευμένα ηχητικά”- Τα βήματα

Η νομική ομάδα του ΠΑΣΟΚ επεξεργάζεται το κείμενο για την πρόταση δυσπιστίας με τα στοιχεία να προστίθενται και να αξιολογούνται ένα προς ένα. Στελέχη της πράσινης παράταξης εκτιμούν ότι το κείμενο αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα και έτσι δίνεται το σήμα και ξεκινούν και τα τηλεφωνήματα προς τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστέρα, την Πλεύση Ελευθερίας αλλά και σε ανεξάρτητους βουλευτές.

Στο ΠΑΣΟΚ σκοπεύουν να κινηθούν με την ίδια «συνταγή» που ακολουθήθηκε στην πρόταση δυσπιστίας για τα «χαλκευμένα ηχητικά» του σταθμάρχη που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται ο Πρόεδρος να καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς των προοδευτικών δυνάμεων και στη συνέχεια να αναλάβουν τις τεχνικές λεπτομέρειες διαμεσολαβητές.

Το κείμενο που διαμορφώνει το ΠΑΣΟΚ θα αποσταλεί στις άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες, που από τη μεριά τους θα προτείνουν αλλαγές που επιθυμούν στην τελική διαμόρφωση, ώστε το τελικό κείμενο που θα κατατεθεί για την πρόταση μομφής να έχει τις απαραίτητες 50 υπογραφές. Στόχος της Χαριλάου Τρικούπη είναι η πρόταση μομφής να κατατεθεί την Τετάρτη κάτι που προϋποθέτει να έχουν συλλεγεί οι υπογραφές από τα άλλα κόμματα και βέβαια δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη ποντάρουν πολύ στη μετωπική σύγκρουση του αρχηγού της Αξιωματικής αντιπολίτευσης με τον Πρωθυπουργό στη Βουλή.

Νίκος Ανδρουλάκης - Θα πάει στην προσύνοδο του PES;

Το ημερολόγιο της εβδομάδας με τις υποχρεώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι κυκλωμένο και για την Πέμπτη καθώς συνεδριάζουν οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές για το Ουκρανικό. Μια εβδομάδα δηλαδή που ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορεί να δώσει μάχη και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Φαίνεται ωστόσο ότι η παρουσία του στο PES αν και πιθανή δεν έχει κλειδώσει ακόμα αφού ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σταθμίζει τα δεδομένα και τις εξελίξεις στην εγχώρια πολιτική σκηνή με την πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης.

Οι ακηδεμόνευτες συγκεντρώσεις της Παρασκευής με τη συγκλονιστική και πρωτοφανή παρουσία του κόσμου δημιούργησε ένα μομέντουμ, όπως και η θεσμική στάση που τήρησε το ΠΑΣΟΚ, που στελέχη της πράσινης παράταξης επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να χαθεί. Εξάλλου το ΠΑΣΟΚ είχε διακριτική παρουσία, με στελέχη, βουλευτές αλλά και τον Πρόεδρο στις συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, χωρίς σημαίες και τυμπανοκρουσίες. Η σύγκρουση με την ΝΔ αναμένεται να είναι σφοδρή και μια πρώτη γεύση έδωσε η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που απαντά στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τα Τέμπη:

«Ο ελληνικός λαός, όμως, δεν βλέπει, αυτό που θέλει να βλέπει ο κ. Μητσοτάκης στον καθρέφτη του. Κάθε άλλο: Βλέπει το άσχημο πρόσωπο του παλαιοκομματικού συστήματος οικογενειακής εξουσίας... Βλέπει το αλαζονικό ύφος των υπουργών, την ατιμωρησία των ημετέρων. Βλέπει έναν Πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση που θεωρούν τους εαυτούς τους συνώνυμα του κράτους και την κοινωνία ως επικίνδυνο παράγοντα αστάθειας επιχειρώντας να υποτιμήσουν και να διχάσουν τους Έλληνες με θεωρίες περί «εσωτερικών εχθρών» και «ξένων κέντρων». Η ελληνική κοινωνία προχθές συνέτριψε το κυβερνητικό αφήγημα, που αιωρείται των αναγκών και των απαιτήσεων της.



Πηγή: skai.gr

