Προανακριτική, ορκωμοσία Προέδρου της Δημοκρατίας και ανασχηματισμός

Της Δώρας Αντωνίου

«Τα Τέμπη δεν πρόκειται, δεν γίνεται να τα ξεχάσουμε» είπε χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο μήνυμά του, για να προσθέσει ότι «παράλληλα, θα συνεχίσουμε το κυβερνητικό έργο, όπως είναι το χρέος μας». Οι αναφορές αυτές προσδιορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθεί η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα. Από τη μία θεωρείται δεδομένο ότι η πίεση από την υπόθεση των Τεμπών δεν πρόκειται να υποχωρήσει, καθώς αναμένονται εξελίξεις τόσο στο δικαστικό πεδίο, όπου συνεχίζεται η έρευνα του ανακριτή, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, καθώς θα συγκροτηθεί η προανακριτική επιτροπή για τον Χρήστο Τριαντόπουλο τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

Ο πρωθυπουργός με τη δήλωσή του θέλησε να καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται από την κυβέρνηση να υποτιμηθεί το θέμα, που έδειξε, δύο χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία, ότι διαθέτει τεράστια δυναμική και ασκεί μεγάλη επίδραση την κοινωνική βάση. Άλλωστε, αναμένεται η επίδραση των Τεμπών να αποτυπωθεί και στις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, οι οποίες τοποθετούνται το αργότερο μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, από την κυβέρνηση θα επιδιώξουν να φύγουν από μια μονοθεματική επικαιρότητα, που αποδεικνύεται εξαιρετικά φθοροποιός και δεν επιτρέπει να αναδειχθεί κανένα άλλο ζήτημα. Έτσι, ακόμα και πρωτοβουλίες ή θετικά βήματα που γίνονται στο πεδίο της ασκούμενης πολιτικής, δείχνουν να εξαφανίζονται από την συντριπτική υπεροχή του ζητήματος των Τεμπών, που κερδίζει την προσοχή και το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης περισσότερο από όλα τα άλλα. Το ερώτημα είναι, βεβαίως, αν η κοινωνική κινητοποίηση για τα Τέμπη αφορά στενά το ζήτημα της απόδοσης δικαιοσύνης και το αίτημα για ασφαλείς σιδηροδρομικές μεταφορές, πεδία στα οποία από την κυβέρνηση εστιάζουν την ανάγνωσή τους, ή αν πρόκειται για την αφορμή για να εκδηλωθεί η δυσαρέσκεια για κάθε ζήτημα που οι πολίτες αισθάνονται ότι τους πιέζει στην καθημερινότητά τους.

Το δεδομένο είναι ότι η δημοσκοπική πίεση που αποτυπώνεται για την κυβέρνηση θα πρέπει με κάποιο τρόπο να απαντηθεί προτού παγιωθεί. Ο ανασχηματισμός, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η παρουσίαση παρεμβάσεων σε επίπεδο ασκούμενης πολιτικής αλλά και θεσμικής ανασύνταξης, όπως αυτές που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κλείνοντας την ομιλία για την πρόταση δυσπιστίας το βράδυ της Παρασκευής, είναι κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση.

Βεβαίως, στην κυβέρνηση γνωρίζουν ότι από την αντιπολίτευση η υπόθεση των Τεμπών θα εξακολουθήσει να αξιοποιείται σε κάθε επίπεδο. Η σύσταση της προανακριτικής επιτροπής αυτές τις ημέρες βοηθάει να διατηρηθεί στην πολιτική επικαιρότητα το θέμα, ενώ είναι δεδομένο ότι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης παρακολουθούν στενά την πορεία της δικαστικής έρευνας και είναι σε ετοιμότητα να αξιοποιήσουν οτιδήποτε για να πιεστεί η κυβέρνηση, όπως, για παράδειγμα, κάποια νέα στοιχεία που θα έφερναν και άλλες δικογραφίες στη Βουλή.

Σήμερα αναμένεται από την πλευρά της κυβερνητικής παράταξης να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για τους βουλευτές που θα συμμετέχουν στην προανακριτική επιτροπή εκ μέρους της ΝΔ, 14 από το συνολικά 27 μέλη της επιτροπής.

Ο πρωθυπουργός θα έχει σήμερα την τελευταία από τις καθιερωμένες μηνιαίες συναντήσεις του με την απερχόμενη Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, καθώς την Πέμπτη ορκίζεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κώστας Τασούλας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.