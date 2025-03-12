Στη Σύνοδο της 69ης Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών συμμετέχει η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Σοφία Ζαχαράκη.

Πρόκειται για την εβδομάδα του ΟΗΕ αφιερωμένη στη Γυναίκα κατά τη διάρκεια της οποίας λαμβάνει χώρα πλήθος δράσεων και εκδηλώσεων.

Αυτή η Σύνοδος σηματοδοτεί την 30ή επέτειο της εμβληματικής Διακήρυξης και Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου του 1995, η οποία αποτελεί μια ολοκληρωμένη πολιτική ατζέντα για την ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα των φύλων.

Το επίκεντρο της Συνόδου είναι η ανασκόπηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής της Διακήρυξης του Πεκίνου και η συμβολή της στην επίτευξη της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Κατά την έναρξη της συνόδου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τόνισε την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της οπισθοδρόμησης στα δικαιώματα των γυναικών, δηλώνοντας ότι «ό,τι κατακτήθηκε με κόπο, αναιρείται», ενώ επισήμανε την αναβίωση πατριαρχικών αντιλήψεων που εμποδίζουν την πρόοδο.

Η κ. Ζαχαράκη μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη συμμετοχή της στη Σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για το καθεστώς των Γυναικών:

«Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε σε αυτό το πολυήμερο event και είναι επίσης η πρώτη φορά που εκπροσωπούμαστε σε επίπεδο υπουργού. Φέτος έχει μία πάρα πολύ σημαντική επέτειο, αυτή των 30 ετών από την εμβληματική διακήρυξη του Πεκίνου, που ήταν μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή, στην οποία τέθηκαν κάποιες βάσεις πάνω στις οποίες τα κράτη συνομολόγησαν και συνυπέγραψαν να κινηθούν. Στην χώρα μας έχουμε δει αρκετή πρόοδο. Θα το αναφέρω στις παρεμβάσεις που θα κάνω για την θέση της γυναίκας, χωρίς όμως να λέμε ότι έχουμε φτάσει στο ιδανικό σημείο. Διότι βλέπουμε ότι δυστυχώς ακόμα κρατούν καλά και οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. Είναι όμως πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε ένα πολύ στέρεο νομοθετικό πλαίσιο.

Η χώρα μας θεωρείται μία από τις λίγες χώρες που έχουν πρόοδο, μέχρι το 2022 ήταν η μια στις 12 χώρες που είχαν πλήρη νομική ισότητα στο νομικό τους οπλοστάσιο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν από λίγο καιρό -το οποίο θα το μεταφέρω και στις τοποθετήσεις που θα κάνω στον ΟΗΕ- υιοθετήσαμε και μία ευρωπαϊκή οδηγία για να αυξήσουμε τον αριθμό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών, ενώ ήδη προσπαθούμε και παίρνουμε συνεχώς μέτρα έτσι ώστε να προστατεύεται το θύμα που συνήθως είναι γυναίκα στα κομμάτια της ενδοοικογενειακής βίας, όπως και επίσης στην σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας και σε πάρα πολλές εκφάνσεις που η γυναίκα μπορεί να αισθάνεται. Υπάρχουν και άντρες που το βιώνουν, αλλά είναι κυρίως η γυναίκα σε αυτές περιπτώσεις που αισθάνεται την απειλή. Μας ενδιαφέρει να μπορούμε να μεγαλουργούμε όλοι στο σημείο το οποίο επιθυμούμε και όπως ο καθένας θέλει να το αποτυπώσει αυτό. Μπορεί να είναι στο σπίτι, μπορεί να είναι στην εργασία, μπορεί να είναι στην κοινωνία οπουδήποτε χωρίς να υπάρχει απειλή σε ένα περιβάλλον όπου ο καθένας μπορεί να αναπτύξει την προσωπικότητα του και αυτό είναι το βασικό μου μήνυμα. Ότι στηριζόμαστε σε αξιοσύνη, σε δεξιότητες και στην πλήρη ανάπτυξη όλων των χαρακτηριστικών μας, των δυνατών μας σημείων χωρίς κανέναν να μας σταματάει. Αυτό νομίζω ότι μεταφέρθηκε πολύ έντονα στα Ηνωμένα Έθνη και στην ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης, όπως ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντονιο Γκουτέρες "υπάρχουν δυστυχώς πολλές οπισθοχώρησεις στο κομμάτι των δικαιωμάτων».

«Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που βλέπουμε ότι οι γυναίκες αντί να μπορούν να προοδεύουν υφίστανται αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη καταπίεση και σημαντική υποχώρηση στο κομμάτι των δικαιωμάτων τους. 'Άρα είμαστε εδώ έτσι ώστε να μιλάμε με δυνατή φωνή να υποστηρίζουμε τις γυναίκες που έχουν περισσότερη ανάγκη αλλά και πίσω στις χώρες μας να μπορούμε να παίρνουμε και τις καλύτερες πρακτικές που μπορεί να έχουμε δει και σε κάποια άλλη χώρα. Παραδείγματος χάριν κάποια πρακτική ενδυνάμωσης νέων κοριτσιών. Γιατί η αλλαγή έρχεται κυρίως από μικρή ηλικία. Πως μαθαίνουμε τα παιδιά μας να παίζουν μαζί, να μαθαίνουν μαζί, να διεκδικούν ή πως να βλέπουν την ομάδα χωρίς να βλέπουν το θέμα του φύλου, αλλά να βλέπουν όλα τα άλλα χαρακτηριστικά που χτίζουν μια δυναμική. Σε αυτό επικεντρώνουμε πάρα πολύ.

Επίσης συμμετείχα σε μία πάρα πολύ σημαντική παράλληλη συνεδρίαση μαζί με την Επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο κ. Ρουσόπουλος, μιλήσαμε για την θέση των Γυναικών στην πολιτική. Διαπιστώθηκε ότι είναι χαμηλά τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική. Μιλήσαμε με πολλές κοινές εμπειρίες με πάρα πολλές εκπροσώπους από πάρα πολλές χώρες, κοντινές και μακρινές με παρόμοιες προκλήσεις. Ουσιαστικά αυτή την εβδομάδα γιορτάζουμε όλα αυτά που έχουμε πετύχει, προβληματιζόμαστε για όλη την οπισθοχώρηση που μπορεί να υπάρχει και επισημαίνουμε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν» ανέφερε η κ. Ζαχαράκη.

Η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ως «εθνική υπερηφάνεια». Επίσης, εξήγησε πως το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής μαζί με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Δικαιωμάτων συνεργάζονται με το Υπουργείο Εξωτερικών για την ενδυνάμωση των γυναικών στη διαχείριση κρίσεων.

«Χαίρομαι που και το υπουργείο μου και Γενική Γραμματεία Ισότητας και δικαιωμάτων συμμετέχει μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών στο κομμάτι της ενδυνάμωσης των γυναικών, ειδικά στη διαχείριση των κρίσεων, μέσα στη μάχη και στη διαχείριση όλων των επιπτώσεων που έχουν οι μεγάλες κρίσεις, όπως η φυγή του πληθυσμού, που πλήττει κυρίως την οικογένεια και τη γυναίκα, όπως οι μεγάλες και μαζικές αποχωρήσεις κι όλα αυτό το κομμάτι που μπορεί να συμβεί σε περίοδο συγκρούσεων. Είναι κάτι στο οποίο κι εμείς πραγματικά συνδράμουμε έτσι ώστε και να αποτυπώνεται σε θέσεις μας μέσα σε κείμενα, αλλά και κυρίως με λήψη πρωτοβουλιών.

Όσον αφορά τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που αυτά τα δύο χρόνια η Ελλάδα μας θα συμμετέχει στο σημαντικό αυτό όργανο του ΟΗΕ για την ειρήνη και ασφάλεια, χαίρομαι που έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και η Μόνιμη Αντιπροσωπεία μας στον ΟΗΕ με πολύ προσωπικό, αλλά και με νέους ανθρώπους που κάνουν εδώ την πρακτική τους. Έχει ενισχυθεί με υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και με διοικητικό προσωπικό και αυτό σημαίνει ότι έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία και τον πρέσβη κ. Σέκερη και τους διπλωμάτες της Αντιπροσωπείας που οργάνωσαν την παραμονή της ελληνικής αντιπροσωπείας του υπουργείου που έχω την ιδιαίτερη τιμή να ηγούμαι και πιστεύω ότι θα είναι δύο χρόνια πολύ ουσιαστικά που η Ελλάδα αποτυπώνει με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη τις θέσεις της και βέβαια χτίζει μία πολύ καλή παρακαταθήκη. Αυτό είναι καίριο και σε σχέση με άλλες χώρες σε πολύ βασικά ζητήματα που μπορεί καμιά φορά να τα χάνουμε στην ελληνική επικαιρότητα, αλλά μήπως είναι αυτά που θα διαμορφώσουν το μέλλον για τα παιδιά μας; 'Αρα είναι πολύ πιο κοντά μας από αυτό που πιθανότατα μπορεί να πιστεύουμε»,ανέφερε η κ. Ζαχαράκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

