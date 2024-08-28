Με ανάρτησή του στα social media ο Παύλος Πολάκης σχολίασε την επικείμενη διαγραφή της Αθηνάς Λινού από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για «δικαίωση».

«Τι να πω τωρα….

ΑΠΛΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ!!

(και μαθημα σε αυτους που νομισαν πως βρηκαν την ευκαιρια να ξεμπερδέψουν μαζι μου … εντος και εκτος..)

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΒΑΘΕΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ !!

ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΠΕΦΤΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ!!», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ανεξάρτητος βουλευτής Χανίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.