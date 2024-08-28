Στα Γρεβενά βρίσκεται σήμερα, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, από όπου άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την ανάπτυξη της περιφέρειας, αναδεικνύοντας το οξύ δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές.

«Χθες άκουσα τον κ. Μητσοτάκη να ομνύει στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ας έρθει, λοιπόν, εδώ στα Γρεβενά, στη Δυτική Μακεδονία, να εξηγήσει πώς υπάρχει αυτή η δημογραφική κατάρρευση και η έλλειψη αναπτυξιακής προοπτικής, που οδηγεί ακόμη και σήμερα, -μετά από πολλά χρόνια οικονομικής κρίσης-, εκατοντάδες ελληνόπουλα της περιοχής να φεύγουν εκτός Ελλάδας για μία καλή θέση εργασίας».

Ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι δεν αξιοποιήθηκε σωστά, για την περιφερειακή ανάπτυξη, το Ταμείο Ανάκαμψης και «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να απολογηθεί».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι η ακρίβεια και η ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής είναι μείζον ζήτημα για τους πολίτες.

«Αν ο πρωθυπουργός πήρε το μήνυμα των ευρωπαϊκών εκλογών, όπου έχασε ένα μεγάλο ποσοστό της δύναμης του κόμματός του, τότε οφείλει να στηρίξει την κοινοβουλευτική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για ενιαία αρχή καταναλωτών. Την καταθέσαμε πέρυσι, μας γύρισε την πλάτη η Νέα Δημοκρατία, θα την καταθέσουμε ξανά και έχουν χρέος να τη στηρίξουν για να υπάρχει μία ενιαία αρχή καταναλωτών που θα ενημερώνει τους πολίτες ποιες εταιρείες κερδοσκοπούν στην πλάτη του ελληνικού λαού. Και βέβαια, οφείλουν να στηρίξουν την πρότασή μας για μειωμένο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά στα πρότυπα και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που έφεραν αποτελέσματα συγκρατώντας τις τιμές».

