Την αποπομπή της Αθηνάς Λινού από την Κοινοβουλευτική Ομάδα δρομολογεί ο ΣΥΡΙΖΑ.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται καθώς η κυρία Λινού το τελευταίο διάστημα δέχτηκε σφοδρές επιθέσεις από τον Παύλο Πολάκη για το Ινστιτούτο «Prolepsis», με τη βουλευτή να στέλνει εξώδικο στον βουλευτή Χανίων για την υπόθεση. Ωστόσο, όπως φαίνεται δεν κρίθηκαν επαρκείς οι εξηγήσεις που έδωσε για τις καταγγελίες του κ. Πολάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Πολάκης, ο οποίος έχει θέσει θέμα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ, έχει ζητήσει την απομάκρυνση της κυρίας Λινού από το κόμμα προκειμένου να ρίξει τους τόνους. Σε περίπτωση που τελικά αυτό συμβεί τότε είναι πιθανό ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Παύλος Πολάκης να έρθουν και πάλι πιο κοντά.

Τις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Πηγή: skai.gr

