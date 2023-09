Οικονόμου στον ΣΚΑΪ: Εξετάζονται αυστηρότερες ποινές για τις τροχαίες παραβάσεις Πολιτική 10:07, 04.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

16

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Για τις αντιδράσεις για τις νέες ταυτότητες είπε ότι οποιαδήποτε άρνηση δεν είναι τίποτα άλλο πάρα σκοταδισμός και παραλογισμός