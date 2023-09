Αύριο η συνάντηση Γεραπετρίτη με Φιντάν - Θα προετοιμάσουν συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν Πολιτική 08:41, 04.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης οι δύο υπουργοί αναμένεται να προετοιμάσουν το έδαφος για συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν