Κατά 700.000 αυξήθηκαν οι έλεγχοι στα Μέσα Μεταφοράς για την πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής το τελευταίο τρίμηνο τόνισε στον ΣΚΑΪ ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Βασίλης Οικονόμου.

Μιλώντας στον Άρη Πορτοσάλτε, επεσήμανε πως τα πρόστιμα ανήλθαν σε 50.000 από 35.000 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είπε ο κ. Οικονόμου, αυξήθηκαν και οι ελεγκτές από 30 σε 130 στην Αθήνα και από 50 σε 130 στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: skai.gr

