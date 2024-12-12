Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο ήταν προσκεκλημένος το πρωί της Πέμπτης ο ανεξάρτητος βουλευτής, Πέτρος Παππάς, ο οποίος έδωσε τις δικές του απαντήσεις στις φήμες που αφορούν το πολιτικό του μέλλον.

«Σίγουρα και εγώ και ο πολύς κόσμος που έχει απογοητευτεί από τον ΣΥΡΙΖΑ βλέπει μια κατάσταση που τον έχει εξωθήσει εκτός πολιτικής και τον έχει απογοητεύσει» επεσήμανε αρχικά ο κ. Παππάς, προσθέτοντας πως αυτό που περιμένει και ο ίδιος είναι μια εναλλακτική από τις υγιείς προοδευτικές δυνάμεις για τα θέματα που τον απασχολούν, όπως για παράδειγμα το πώς θα αναταχθεί το ΕΣΥ.

Μάλιστα, χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ κόμμα «σοβιετικού τύπου», ενώ σε ερώτηση για το αν θα προσχωρήσει στο «Κίνημα Δημοκρατίας» του Στέφανου Κασσελάκη απάντησε:

«Αν ακούσω συγκεκριμένες προτάσεις, θα σκεφτώ τα πάντα. Περιμένω να ακούσω μια πρόταση για την ακρίβεια, πώς θα εξορθολογίσουμε λίγο τη διαφορά που έχουμε στα επιτόκια καταθέσεων και στα επιτόκια χορηγήσεων, πώς οι τράπεζες δεν θα επιβάλουν χαράτσια στους καταθέτες, πώς θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη, πώς θα διανεμηθεί ο πλούτος, πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, πώς θα μειωθεί συνολικά η φορολογία. Όσοι ακολουθούν το Κίνημα Δημοκρατίας είναι υγιώς σκεπτόμενοι άνθρωποι και φίλοι μου κάποιοι εξ αυτών, οι οποίοι καταθέτουν κι αυτοί προτάσεις. Το ζήτημα για μένα είναι να μην υπάρχει κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου».

Ως προς το ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε ότι αποδεδειγμένα και σοβαρή εσωκομματική διαδικασία έκανε και σοβαρές προτάσεις καταθέτει, αναφερόμενος στις δυο τελευταίες τροπολογίες. «Το ΠΑΣΟΚ είναι κορμός μιας προοδευτικής πρότασης, η οποία μπορεί να σταθεί απέναντι στη ΝΔ», είπε ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο οποίος ωστόσο εκτίμησε πως δεν θα μείνει ανεξάρτητος για πάντα. «Πιστεύω ότι ένας βουλευτής είναι αποτελεσματικότερος όταν έχει ένα κόμμα και μια συγκεκριμένη στρατηγική που υπηρετεί» κατέληξε.

