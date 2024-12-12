ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στο φουλ δουλεύουν οι μηχανές στη Χαριλάου Τρικούπη ενόψει του Προϋπολογισμού. Η κοινοβουλευτική μάχη θα κορυφωθεί την Κυριακή με την αντιπαράθεση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσάκη με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη και στο ΠΑΣΟΚ οι διεργασίες είναι συνεχείς. Επίδικο η ανάδειξη και μέσα στην Βουλή και στην κοινωνία του ΠΑΣΟΚ ως του εναλλακτικού πόλου που θα εκφράσει μια δίκαιη και προοδευτική πολιτική για την χώρα, όπως ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη του στο ONE.

«Εδώ και ένα μήνα “βομβαρδίζουμε” την κυβέρνηση στη Βουλή για να δείξουμε κάτι απλό που είναι ο κεντρικός στρατηγικός μου στόχος: Ναι, υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πολιτική. Είναι η πολιτική του ΠΑΣΟΚ που είναι δίκαιη, προοδευτική, διαφανής και αξιοκρατική και μπορεί να κάνει τη χώρα να γυρίσει σελίδα» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σύσκεψη στη Βουλή

Το απόγευμα στη Βουλή ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε μια ακόμη σύσκεψη προετοιμασίας. Σύσσωμο το οικονομικό επιτελείο του ΠΑΣΟΚ έδωσε το παρών. Συμμετείχαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι Παύλος Γερουλάνος και Δημήτρης Μάντζος, ο Πάρις Κουκουλόπουλος ως τομεάρχης Οικονομίας, η Ελένη Βατσινά τομεάρχης Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας, η Μιλένα Αποστολάκη τομεάρχης για θέματα τραπεζών και ιδιωτικού χρέους, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Δημήτρης Μπιάγκης, ο διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας Γιάννης Κουτσούκος, ο προϊστάμενος της κ.ο Χάρης Δημακαρέας, ο γραμματέας Ιδιωτικού χρέους Δημήτρης Σπυράκος, ο τομεάρχης Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης κ.α. Αποφασίστηκε η κεντρική γραμμή του ΠΑΣΟΚ και ο τρόπος με τον οποίο θα αναδειχτεί η αξιόπιστη αντιπολίτευση που παράγει η Χαριλάου Τρικούπη. Στόχος είναι η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ να αποδομήσει το οικονομικό αφήγημα της κυβέρνησης, κυρίως όμως θα εστιάζει στην ανάδειξη ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και είναι αυτή που ξεδιπλώνεται καθημερινά μέσα από τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ όπως αναφέρουν στενοί συνεργάτες του Προέδρου.

«Η Νέα Δημοκρατία δεν είχε συνηθίσει να ακολουθεί την ατζέντα της αντιπολίτευσης. Εδώ και ένα μήνα ακολουθεί την ατζέντα του ΠΑΣΟΚ στην ακρίβεια, τα θέματα υγείας, τα τραπεζικά ζητήματα» ανέφερε στην τηλεοπτική του συνέντευξη λίγο αργότερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Για την Χαριλάου Τρικούπη η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι μονόδρομος γεγονός που ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης στη χθεσινή του τηλεοπτική εμφάνιση απαντώντας στις τοποθετήσεις του Προέδρου και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.

«Έρχονται να μου κάνουν μαθήματα αντιπολίτευσης, κάποιοι που απέτυχε τόσο ο τρόπος που κυβέρνησαν όσο και ο τρόπος που άσκησαν αντιπολίτευση και είναι υπεύθυνοι για τις δύο νίκες της Νέας Δημοκρατίας. Θα πω κάτι που έχω επαναλάβει πολλές φορές: όσο είμαι Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.»

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι η ονοματολογία για τον Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πρόωρη και η πρωτοβουλία του Αλέξη Χαρίτση άκαιρη καθώς αυτή την ώρα προέχει η μάχη του προϋπολογισμού στη Βουλή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.