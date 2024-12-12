Τουρκία για τον αντιαεροπορικό θόλο Ελλάδας – Κύπρου: «Προμηθεύονται θόλο από το Ισραήλ»

Διάχυτη είναι η ανησυχία στην Τουρκία για τους ελληνοκυπριακούς εξοπλισμούς, με πολλά συστήματα προερχόμενα από το Ισραήλ, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης. Εκτεταμένη αναφορά γίνεται και στον αντιαεροπορικό θόλο της Ελλάδας και της Κύπρου.



«Η ‘’ελληνοκυπριακή διοίκηση της Νότιας Κύπρου’’ αγόρασε αντιαεροπορικό σύστημα από το Ισραήλ... Από το Ισραήλ! Η τουρκοκυπριακή διοίκηση της βόρειας Κύπρου δήλωσε πως αυτή είναι μια προσπάθεια που βάζει εμπόδια στις ειρηνευτικές ενέργειες. Μα τι προσπάθεια, εδώ ξεκάθαρα μπήκαν μέσα. Στήνουν τον θόλο, κι εμείς όμως θα ετοιμάσουμε τον μιναρέ! Η ‘’ελληνοκυπριακή διοίκηση’’ που συνεχίζει τα εξοπλιστικά της προγράμματα παρέλαβε την πρώτη παρτίδα του ισραηλινού Θόλου αντιαεροπορικής της άμυνας».

«Το αντιαεροπορικό σύστημα των Ελληνοκυπρίων θα γίνει συμβατό με αυτό που θα προμηθευτεί η Ελλάδα. Ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας είχε ανακοινώσει πως η Ελλάδα θα προμηθευτεί από το Ισραήλ το αντιαεροπορικό σύστημα θόλο. Είχε τονίσει πως θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος θόλος από την Κύπρο και μέχρι και το Αιγαίο» σημειώνει η εφημερίδα Turkiye.

«Η Ελλάδα ετοιμάζεται να προμηθευτεί πυραυλικά συστήματα από το Ισραήλ»

Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρονται και σε πυραυλικά συστήματα που θα προμηθευτεί η Ελλάδα από το Ισραήλ, με την ανησυχία τους να είναι έκδηλη.



«Η Ελλάδα ετοιμάζεται να προμηθευτεί από το Ισραήλ πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων PULS τους οποίους θα εγκαταστήσει στον Έβρο και στα νησιά του Αιγαίου! Το κόστος της προμήθειας φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ και θα πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και από την αρμόδια επιτροπή Άμυνας. Tο Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ελλάδας κατέληξε στο σύστημα αυτό, λόγω της υψηλής αποτρεπτικής του ικανότητας αλλά και του χαμηλότερου κόστους. Τα 38 συστήματα πολλαπλά συστήματα εκτόξευσης πυραύλων PULS θα κοστίσουν 500 εκατομμύρια ευρώ, θα παραδοθεί στις δυνάμεις πυροβολικού πρώτης γραμμής που βρίσκονται στον Έβρο όπως και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Το κόστος της προμήθειας περιλαμβάνει τα συστήματα εκτόξευσης και τα οχήματα, τους πυραύλους, τη συντήρησή τους αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού. Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εξέτασαν το ενδεχόμενο του εκσυγχρονισμού των ΜLRS αλλά το κόστος βρέθηκε υψηλό, και αποφασίστηκε η προμήθεια των ισραηλινών PULS» δηλώνει η Turkiye.

«Αν η Κύπρος γίνει μέλος του ΝΑΤΟ η Τουρκία θα πολιορκηθεί»

Στην Τουρκία εκφράζουν ανησυχία και για το ενδεχόμενο ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. «αν η Κύπρος γίνει μέλος του ΝΑΤΟ η Τουρκία θα πολιορκηθεί» σημειώνει το τουρκικό πρακτορείο Ανατολή.



«Η Κύπρος, που πρέπει να είναι νησί ειρήνης και ηρεμίας, έγινε στόχος εχθρικών δυνάμεων με τις προσπάθειες της ‘’ελληνοκυπριακής διοίκησης της Νότιας Κύπρου’’ (Κυπριακή Δημοκρατία) να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Ο πρώην ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, προειδοποίησε την ‘’ελληνοκυπριακή διοίκηση’’, η οποία υποστήριξε τις επιθέσεις του Ισραήλ στην Παλαιστίνη και τον Λίβανο, και δήλωσε ότι ‘’η Κύπρος θα γίνει μέρος του πολέμου και θα αντιμετωπίσει αντίποινα’’. Με αυτές τις προσπάθειες, η ‘’ελληνοκυπριακή διοίκηση της Νότιας Κύπρου’’ έκανε την Κύπρο στόχο συγκρούσεων».

«Εν ολίγοις, η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ σημαίνει ότι η επιρροή της Τουρκίας στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο θα τερματιστεί και η Τουρκία θα αντιμετωπίσει μια νέα απειλή πολιορκίας μέσω της Νότιας Ανατολίας. Έτσι, αναμένεται ότι οι προσπάθειες της Κύπρου να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ δεν είναι αποδεκτές όσον αφορά τα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας και της ´ΤΔΒΚ ´´και σε μια πιθανή κατάσταση, η Τουρκία αναμένεται να ασκήσει βέτο στην ένταξη της Κύπρου» αναφέρει το τουρκικό πρακτορείο.



