Μητσοτάκης από Βουδαπέστη: Η Ευρώπη πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στη λύση παγκόσμιων προβλημάτων

Στη σημασία του ενεργού ρόλου που πρέπει να έχει η Ευρώπη στη λύση παγκόσμιων προβλημάτων αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στη Βουδαπέστη.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην κλιματική κρίση λέγοντας ότι θα πρέπει να κατανοήσει η Ευρώπη πως πρέπει να δοθούν περισσότεροι πόροι για την αντιμετώπιση των κρίσεων.

Επίσης, επανέλαβε τα συγχαρητήριά του στον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την «εμφατική του επιτυχία».

«Αυτή η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εδώ στη Βουδαπέστη λαμβάνει χώρα σε μια εποχή μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων.

Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συγχαρητήριά μου στον Πρόεδρο Τραμπ για την εμφατική νίκη του και να εκφράσω την ελπίδα ότι η διατλαντική σχέση θα παραμείνει ισχυρή προκειμένου να επιλύσουμε σημαντικά περιφερειακά και παγκόσμια προβλήματα.

Βέβαια, πρέπει να είμαστε αρκετά ρεαλιστές ως Ευρωπαίοι και δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτή τη διατλαντική εταιρική σχέση από θέση αδυναμίας. Η Ευρώπη δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, αλλά σίγουρα μπορεί να αλλάξει τον εαυτό της για να αντιμετωπίσει έναν μεταβαλλόμενο κόσμο.

Επομένως, οι συζητήσεις που θα έχουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ιδίως όσον αφορά στα ζητήματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, είναι ιδιαίτερα επίκαιρες.

Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να «ξυπνήσουμε» από τη γεωπολιτική μας αφέλεια και να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε πρόσθετους πόρους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις, είτε πρόκειται για ζητήματα ανταγωνιστικότητας είτε για ζητήματα ευρωπαϊκής άμυνας.

Ελπίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τη σοβαρότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα που απαιτούν αυτοί οι καιροί» δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και στη Σύνοδο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (7 και 8 Νοεμβρίου).

Αυτό που αναμένεται να μονοπωλήσει τις συζητήσεις των ηγετών είναι το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, καθώς είναι η πρώτη φορά που θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, ένα 24ωρο μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Η συζήτηση αυτή άλλωστε αναμένεται να κυριαρχήσει στο δείπνο των 27 σήμερα το βράδυ, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα αναζητήσουν κοινό βηματισμό.

Αύριο, στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου - παρουσία της Κριστίν Λαγκάρντ και του Μάριο Ντράγκι - το θέμα συζήτησης στην ατζέντα είναι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα με αφορμή την έκθεση Ντράγκι.

Πηγή: skai.gr

