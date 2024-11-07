«Δεν αποδέχεται τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του κόμματος, δεν αναγνωρίζει ότι δεν είναι πρόεδρος», αναφέρουν κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ στην πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ με ανάρτησή του κάνοντας λόγο ότι το κόμμα βρίσκεται «υπό κατάληψη».

Ειδικότερα, σύμφωνα με κύκλους του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασσελάκης «δεν αποδέχεται τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του κόμματος, δεν αναγνωρίζει ότι δεν είναι πρόεδρος, έχει κάνει δική του ιστοσελίδα παραποίησης του ονόματος του κόμματος με τίτλο «ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ», παραπλανητικό μητρώο μελών, άλλο κτίριο, ουσιαστικά έχει προαναγγείλει άλλο ανταγωνιστικό κόμμα και έχει το θράσος και κουνάει το δάχτυλο στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει αποδείξει ότι είναι το πιο δημοκρατικό κόμμα και αυτό θα φανεί και στο Συνέδριο, παρά τις μεθοδεύσεις για το αντίθετο.»

Πηγή: skai.gr

