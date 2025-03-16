Οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την παραίτηση του Αρίστου Δοξιάδη

«Ο "επικοινωνιακός αέρας" της δήθεν επανεκκίνησης δεν κράτησε ούτε 48 ώρες», αναφέρει το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής για την παραίτηση του Αρίστου Δοξιάδη, σημειώνοντας ότι «ο "επικοινωνιακός αέρας" της δήθεν επανεκκίνησης δεν κράτησε ούτε 48 ώρες. Η προχειρότητα στις επιλογές και η έλλειψη πολιτικού σχεδίου αναδεικνύουν τα κυβερνητικά αδιέξοδα. Η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης έδωσαν ό,τι είχαν να δώσουν. Όσο μένουν, απλά σπαταλούν τις δυνατότητες της χώρας».

«Η παραίτηση-ρεκόρ Δοξιάδη πριν συμπληρωθούν δύο 24ωρα από την ορκωμοσία του, επιβεβαιώνει ότι ο ανασχηματισμός Μητσοτάκη δεν τον σώζει από τη φθορά και την τελική πτώση», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Σωκράτης Φάμελος, προσθέτοντας - μεταξύ άλλων - ότι «Γιατί δεν είναι ο υφυπουργός του, αλλά ο ίδιος που προσβάλλει την κοινωνία με τις επιλογές του. Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ζήτησε από την πρώτη στιγμή την παραίτηση του κ. Δοξιάδη και επιμείναμε, καθώς αυτό επέβαλε η προστασία του δημοσίου συμφέροντος».

«Αυτονόητη» χαρακτήρισε την παραίτηση του Δοξιάδη από τη μεριά του ο εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ, Βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Γιώργος Καραμέρος μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα. Ο κ. Καραμέρος πρόσθεσε ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι μετά από αυτήν την εξέλιξη βαριά εκτεθειμένος. Η κυβέρνηση των καρτέλ των Τεμπών και των υποκλοπών έχει την υπογραφή του».

Το Γραφείου Τύπου της Νέας Αριστεράς στο μεταξύ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «η παραίτηση του κυρίου Δοξιάδη, 48 ώρες από την ανακοίνωση του από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι ακόμα μία ψηφίδα στο "άριστο" βιογραφικό του. Πλέον δεν θα είναι γνωστός μόνο ως τρολ του διαδικτύου, ούτε απλά ως αποτυχημένος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας, ούτε μόνο ως εμπλεκόμενος στο "καρτέλ" του ξενόγλωσσου βιβλίου όπως προσφάτως αποκαλύφθηκε. Πλέον θα είναι γνωστός και ως ο υφυπουργός του σαββατοκύριακου.

«Η "κυβέρνηση των αρίστων" δεν άντεξε έναν "'Αρίστο" και το "δοξάστε με" δεν κράτησε ούτε ένα 24ωρο…», σημειώνει και η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της για την παραίτηση του Αρίστου Δοξιάδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής

Η νέα σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου είχε εξαρχής δείξει τα περιορισμένα όρια του, καθώς είχε εξαντληθεί σε εσωκομματικές διευθετήσεις και ανακύκλωση αποτυχημένων πολιτικών και προσώπων.

Απόψε ήρθε και η αιφνιδιαστική παραίτηση του υφυπουργού Έρευνας και Καινοτομίας Αρίστου Δοξιάδη στον απόηχο δημοσιευμάτων που αναφέρονταν στη δραστηριότητα του.

Αναλυτικά η δήλωση του Σωκράτη Φάμελου:

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Καραμέρου:

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου τύπου της Νέας Αριστεράς

Ο ορισμός της αριστείας Μητσοτάκη ο υφυπουργός του σαββατοκύριακου

