Ντόρα Μπακογιάννη στην εκδήλωση του Κύκλου ιδεών: Η Ελλάδα έχει ατού έναντι των ΗΠΑ

Μιλώντας στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών "Η Ευρώπη, η Ελλάδα και ο καταιγισμός των νέων προκλήσεων. Αναζητώντας πλαίσιο αναφοράς» η πρώην υπουργός Εξωτερικών και βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη είπε μεταξύ άλλων ότι δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει κανένα σενάριο με τη διοίκηση Τραμπ. Ανέφερε ότι το αεροπλανοφόρο που έκανε επίθεση στους Χούθι νωρίτερα ήταν στη Σούδα για ανεφοδιασμό και επισκευές, και είπε ότι και η χώρα μας έχει ατού έναντι των ΗΠΑ. Σημείωσε ότι η ΕΕ στρουθοκαμήλισε αρνούμενη να δει την τάση στις ΗΠΑ για απομάκρυνση από την Ευρώπη από την εποχή Μπάιντεν ακόμη και επισήμανε ότι στις ΗΠΑ σήμερα αναζητούνται ισορροπίες και υπάρχει ένα εκκρεμές που θα σταθεροποιηθεί επί Τραμπ, γιατί υπάρχουν αντίβαρα θεσμικά.

Η γραφειοκρατία στην Ευρώπη πρέπει να καταλάβει ότι οι εποχές της δόξας της τελειώνουν, είπε και προσέθεσε ότι ο Μερτς είναι ένα καλό νέο σήμερα για την Ευρώπη.

Αναφερόμενη στα ελληνοτουρκικά είπε ότι πρέπει να υπάρξει προσέγγιση των κομμάτων που κυβέρνησαν τη χώρα, ώστε να κοπούν οι λαϊκισμοί και οι ακρότητες, και τόνισε ότι η Τουρκία θέλει να παίζει ένα ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, που δεν θα τον αναγνωρίσουν οι 'Αραβες, και είναι απέναντι στην Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, και το Ισραήλ, και θέλει να γυρίσει προς την Ευρώπη. Εκτίμησε ότι αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν ζητά αναγνώριση που δεν θα πάρει από τους 'Αραβες και τη ζητά παράλληλα από τους ευρωπαίους, και τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία που της παρουσιάζεται. Θέλει να μπει στην ευρωπαϊκή άμυνα η Τουρκία και θα θέλει να πει ότι έχει κερδίσει κάτι ο Ερντογάν, το οποίο μπορεί να είναι μια ευκαιρία για εμάς, διότι εμείς θα βάλουμε κάτω τις βασικές μας προϋποθέσεις που δεν θα βρούνε τους ευρωπαίους αντίθετους. Δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που είναι αδύνατο να συνεννοηθούνε τα κόμματα. Ο κόσμος θέλει μια δίκαιη και ισχυρή Ελλάδα, είπε και χαρακτήρισε "θλιβερή" τη δήλωση του κ. Ανδρουλάκη περί "παζαριού" στην αναθεώρηση του συντάγματος. Ανέφερε ακόμη ότι πρέπει η κυβέρνηση να πάρει θεσμικές πρωτοβουλίες στην αναθεώρηση του συντάγματος για να εδραιώσει το αίσθημα δικαίου στην κοινή γνώμη, εκτίμησε ότι θα αποδώσει το νέο κυβερνητικό σχήμα και είπε κλείνοντας ότι δεν πρόκειται η ΝΔ να αφήσει τη μάχη στη μέση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

