Στην οικοδόμηση της Αστυπάλαιας αναφέρεται με ανάρτηση του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, υποστηρίζοντας ότι «η ‘‘πράσινη' Αστυπάλαια που υποσχόταν ο πρωθυπουργός ήταν το επικοινωνιακό κέλυφος για τη δημιουργία ενός οικοδομικού τέρατος, που καμία σχέση δεν έχει με τον χαρακτήρα και τις δομές του νησιού».

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του αναφέρει: «Θυμάστε τη φιέστα του πρωθυπουργού στην Αστυπάλαια με το έργο «Astypalea: smart & sustainable island» (Αστυπάλαια: έξυπνο και βιώσιμο νησί); Οι νησιώτες θυμούνται… Και ο κ. Μητσοτάκης δήλωνε: ‘Αυτό το οποίο γίνεται σε αυτό το όμορφο νησί του Αιγαίου είναι πραγματικά μια επανάσταση'.

Ξέρετε τι κρυβόταν από πίσω; Πραγματικά μια καταστροφή. Η ‘πράσινη' Αστυπάλαια ήταν το επικοινωνιακό κέλυφος για τη δημιουργία ενός οικοδομικού τέρατος, που καμία σχέση δεν έχει με τον χαρακτήρα και τις δομές του νησιού. Με βίλες και ξενοδοχεία που ξεπερνούν σε έκταση τους δυο μεγαλύτερους οικισμούς του νησιού. Με δόμηση τριπλάσια από την επιτρεπόμενη, παραβιάζοντας το προεδρικό διάταγμα του 2002 για την προστασία 25 μικρών νησιών του Αιγαίου (ΦΕΚ 402Δ). Κόντρα στο προεδρικό διάταγμα, κόντρα στο δημοτικό συμβούλιο, κόντρα στους κατοίκους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπαζώνει το νησί και το μετατρέπει όπως γράφει στο άρθρο του στην Καθημερινή ο Μιχάλης Τσιντσίνης σε ‘αποικία ενδογενούς αποικιοκρατίας'. Πριν από μερικούς μήνες, κατά τη διάρκεια της ‘ναυτικής περιοδείας' που έκανα με τον ναύαρχο Αποστολάκη, αποκλειστήκαμε λόγω καιρικών συνθηκών στην Αστυπάλαια για δύο μέρες. Γνώρισα τους κατοίκους του νησιού, είδα τον θησαυρό του. Τους οικισμούς του και την ανόθευτη φύση του. Θα είμαι δίπλα στους κατοίκους. Για να προστατεύσουμε την ομορφιά του νησιού. Για να θέσουμε σύγχρονους και βιώσιμους όρους τουριστικής ανάπτυξης. Για να θέσουμε όρια σε έναν υπερτουρισμό που καταστρέφει τον τόπο μας και, εντέλει, ευτελίζει τη ‘βαριά βιομηχανία' της χώρας μας».

Πηγή: skai.gr

